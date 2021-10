Tina Turner vendió sus derechos musicales a la empresa BMG

Un repertorio que abarca seis décadas y que tiene clásicos como “What’s Love Got to Do With It” y “The Best”, entre otros, fueron vendidos a BMG. El acuerdo sostiene que su nombre, imagen, y las acciones de la artista y el autor de sus temas, ahora pertenecen a BMG. A lo largo de su carrera, la artista vendió más de 100 millones de discos.

El sello discográfico informó que será socio de Turner en sus intereses musicales y Warner Music seguirá siendo la compañía discográfica de la artista. “Su viaje musical ha inspirado a cientos de millones de personas en todo el mundo y continúa llegando a nuevas audiencias”, contó el director ejecutivo de BMG, Hartwig Masuch, en un comunicado.

Aunque no se conoció el valor de la venta, varios medios internacionales aseguraron que podría superar los 50 millones de dólares.

“Como cualquier artista, la protección del trabajo de mi vida, mi herencia musical, es algo personal. Estoy seguro de que con BMG y Warner Music mi trabajo está en manos profesionales confiables”, contó la cantante Anna Mae Bullock -verdadero nombre de la estrella- de 81 años que recibió 12 premios Grammy.