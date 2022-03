Tini Stoessel fue sorprendida por una fan en pleno show

Precisamente, la fan se subió al escenario en pleno recital y la sujetó por la espalda, a la altura de la cintura, cuando interpretaba la canción “Maldita Foto”.

Cuando se produjo la impensada irrupción, el personal de seguridad intervino para separar a la joven de Tini y la situación no pasó a mayores.

Lejos de una actitud distante, la cantante tuvo un gesto que conmovió a todos los presentes en el estadio: abrazó a la fan, la tomó de la mano y la contuvo cariñosamente.

El video con este momento se hizo viral rápidamente en las redes sociales y los seguidores de la cantante celebraron la actitud que tuvo su apasionada fan.

“Mis primeros shows en Bolivia con mi tour, qué felicidad. La pasamos hermoso. Gracias. Mañana nos vemos en Santa Cruz de la Sierra”, escribió la artista después del concierto.

Tini Stoessel viene de lanzar la canción “Fantasi”, en colaboración con Beéle, y se encuentra realizando una gira que incluye varias provincias argentinas y distintas ciudades de América Latina.

AzHJpWItTivWF_nn.mp4 Tini, soprendida en pleno show.

¿Tini Stoessel, botinera?

Hace tiempo se instalaron los rumores que vinculan sentimentalmente a Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, y luego de que el jugador del Atlético de Madrid confirmara su separación de Camila Homs, la madre de sus dos hijos, tomaron todavía más fuerza. Y lejos de esquivar las versiones, en una entrevista reciente, la artista se metió de lleno en el tema.

"Me interesa aclarar que estoy soltera", declaró. Y para dar por terminado el tema, remarcó que tanto ella como sus amigas celebraron San Valentín solas: "Estamos solteras todas (se ríe cómplice con sus amigas que la esperan para ir a celebrar la gran noche). Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación".