La película dirigida por Kelly Asbury y producida por el reconocido Robert Rodríguez, que se inspira en el fenómeno global de peluche creado en 2001, se centra en la premisa de la aceptación y superación, compatible con el mensaje que siempre despliega esta joven cantante y actriz de 22 años con exitosa trascendencia internacional.

"Principalmente, acepté hacerlo, porque tiene un mensaje que a mí me llegó al corazón, y creo que el mundo necesita más de este mensaje, que está relacionado con la inclusión y el aceptarse a uno mismo, sabiendo que cada uno puede hacer una mejor versión de sí mismo", decía Stoessel.

"Me encantó haberlo hecho más que nada por el mensaje que transmite este film que no solamente es para chicos sino para todas las edades", señalaba Tini en una conferencia de prensa que ofreció con motivo de su doblaje que brilla junto al del afamado Mario Bautista en la súper producción que se estrenará el jueves.

"Fue un desafío muy grande para mí. El personaje tiene como una identidad propia y eso me parece también muy importante", sostuvo la ex Violetta con su arrollador carisma.

ADEMÁS:

Te contamos cómo es "Pokemon - Detective Pikachu"

Jimena Barón estrenó su nuevo videoclip: "La Cobra"

"Cuando me llegó esta propuesta de hacer un doblaje para una película animada al principio dije: "no entiendo cómo pueden estar llamándome a mí". ¡No podía creerlo!. Luego lo hablé con papá y me convenció", aseveró esta artista que también formó parte del elenco de la tira Patito feo, en el 2007.

"Hablo de tú y hablo en neutro para que se entienda en toda Latinoamérica. Eso no fue tan complicado como doblarlo y seguir lo que está haciendo el muñeco y olvidarte de todo. Hablar en neutro, la emoción. Es imaginarte el otro personaje porque no lo tenés. Es súper complicado y súper complejo, pero me gustaría volver a hacerlo", describió sobre su primera experiencia en el rol de doblar su voz. La tarea que no le fue nada sencilla y con 6 horas diarias en estudio de grabación, representó.

"Intento no exponer mi corazón"

A pocos días del estreno de la nueva canción 22 y en medio de los rumores amorosos con el Kun Agüero, Tini Stoessel habló de su relación con Sebastián Yatra. “Está todo súper bien. Sebas es lo máximo y lo admiro muchísimo. Tiene un corazón enorme, hay pocas personas así en el mundo. Pero bueno, los dos trabajamos mucho”, confesó esta joven estrella de la canción dispuesta a no brindar detalle de su vida personal, más allá de su carrera artística. “Trato de resguardarme. A veces no se puede, pero en la medida de lo posible, uno intenta reservar su corazón de la exposición”, aseguró.

Celebró sus 22 con el Kun Agüero y en "modo Gilda"

¿Habrá sido la química? Probablemente, lo concreto es que el éxito de 22, el último video de Tini que grabó con Sergio Kun Agüero como figura estelar, además de los colegas de la cantante, Greeicy y Pablito Lescano, significó una verdadera explosión dentro de las redes, casi en cuestión de horas.

¿Qué pasó entre las dudas de la artista (“No sé si aceptará mi idea el Kun quizás me diga ‘No estoy para esto’) y las 8,2 millones de visualizaciones del video? Probablemente la evidente buena onda manifiesta en la historia. También un ritmo muy pegadizo (‘no me vuelvo a enamorar de tí, de tí, de ti’) y la estética al mejor estilo Gilda, además por supuesto de la sensualidad de la ex Violeta.

Por supuesto que abrir el juego con la colombiana Greeicy Yeliana Rendón, más el carisma del líder de Damas Gratis, hace de la excusa de celebrar el cumpleaños, una estupenda motivación.

Claro que a esto hay que agregar la buena vibra del goleador de la Premier e ídolo del Manchester City. Si su llegada en un auto sport para beneplácito de los fans, le pone encanto a su aparición en el video, el juego casi erótico del ex Independiente con la protagonista, se celebrado viéndolos una y otra vez por Youtube o dónde sea.i

todo un reto. “A la hora de la actuación el tono en el que uno habla dice mucho. Entonces conectaba mucho con las voces y con la energía del muñeco”, reconoció esta dúctil artista.

“Como actriz fue compenetrarme con lo que estaba sucediendo y mirar el personaje y componerlo. Y como no se me veía la cara es súper interesante de componerlo. Es muy adorable Moxy, me enamoré de ella. Lo más perfecto es que seamos imperfectos y demostrarle a ellos que la mandan al mundo de los no perfectos porque le falta un ojito u otra cosa”, contó.

La trama del film animado está basada en un intrépido peluche llamado Moxy que está dispuesta a cruzar la frontera hasta el mundo actual y encontrar al niño perfecto para ella.

Sin embargo, los juguetes escogidos, liderados por el bellísimo Lou, no estarán dispuestos a permitir esa loca aventura. El exhibirse como diferente sin responder al canon de la mirada del otro, prevalece durante los 87 minutos de cinta de Uglydolls. El mensaje es claro y decididamente, se asemeja al que Tini Stoessel, brinda a su legión der seguidores. “Amarse y aceptarse parece fácil, pero es un trabajo día a día. No hay nada para hacer más que buscar la felicidad. Porque hay cosas que no se pueden solucionar y si se pueden hay que ir tras ello”, señaló esta artista tras incursionar en el mundo del doblaje. “Yo soy así, y hay que salir a la vida como sos”, aseguró la chica que se destacó mundialmente con el papel principal de Violetta, la exitosa telenovela de Disney Channel, emitida en 130 países y doblada a quince idiomas.

“Hay que dar las gracias por estar viva cada día”, reiteró aleccionando a sus fans mientras detallaba sus puntos en común con la querible personificación de Moxy. “Tengo esas ganas de luchar por lo que realmente deseo y a la hora de hablar de inclusión también me siento muy identificada con el personaje de la película. Creo que hay que ser uno mismo y sacar lo mejor que tenés y agradecer tus virtudes también. Hay mucho de Moxy en mí y aprendí mucho también del personaje”, sostuvo Martina con sabiduría emparentado al film donde los juguetes perfectos están diseñados para hacer a cualquier niño del mundo feliz y los que no son tan perfectos y son rechazados como sus compañeros, viven en armonía en una ciudad llamada Uglyville, sin importar que su aspecto no sea tan bello como el del resto.

“Me discriminaron”

“A mí, toda la vida me criticaron. Siempre hay algo para desestimarte o bajarte la autoestima. A mí me hicieron sentir que ser flaquita está mal, porque yo soy así genéticamente, y que debería ser de otra forma porque el mundo me lo pide así”, confesó Tini quien hasta se la asoció a la enfermedad de la anorexia. “Y no es así yo debería amarme de tal forma y aceptarme tal como soy. Si te dicen eso es para hacerte más fuerte”, aseveró. “Lo viví en primera persona en el colegio con el tema de la delgadez, que también fue un tema tocado a lo largo de mi carrera muchas veces. Siempre existe la discriminación y es importante aceptarse y tomar eso para que te haga más fuerte. Eso sufre también el personaje”, parangona con Uglydolls. - A lo largo de tu vida ¿en qué momentos sentiste esa discriminación?

-En algún momento todos nos sentimos discriminados, en algún momento de nuestras vidas. O por ser muy flaquito, o por ser gordito, o por ser alto o por ser petiso o por cantar bien o por cantar mal o por tener ojos claros. Al ser una persona como súper expuesta lo recibo día a día. Pero también como recibo cosas feas recibo cosas hermosas y también está en uno apoyarse en esas cosas lindas. Es importante sacar lo mejor de los defectos también.

"Ser jurado de La Voz fue duro: al principio lloraba todos los días"

Durante buena parte del año pasado, Tini Stoessel, sumó a su aclamada carrera internacional una flamante actividad: la de integrar el jurado estelar del talent show La Voz Argentina .

En el programa de Telefé se desempeña junto a Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Axel. El envío que cuenta con Marley como conductor y tuvo como ganador al uruguayo Braulio Assanelli, resultó furor en la pantalla del canal de San Cristóbal.

-La experiencia para Martina fue más que significativa. En este permanente mensaje de inclusión que transmitís, ¿cómo transitaste tu paso por La Voz Argentina en el rol de jurado, donde naturalmente hay una suerte discriminación ya que siempre uno queda afuera y no es elegido?

-En La Voz al principio lloraba en todos los programas. No la pase tan bien. Si bien sabía el formato y todo, pero estar ahí de jurado, más allá de que uno entra ahí y sabe las reglas del juego y los participantes también, es muy duro. Siempre hay uno que pierde y otro que gana o llega a la final y no llega. También hay personas ahí que tienen la esperanza de... y elegir si vos sí y sí vos no, es difícil. Tal vez uno se puede equivocar. Fue como una situación súper dura para mí. Pero haber estado en La Voz fue un aprendizaje muy grande para mí y también haber estado al lado de artistas tan increíbles como La Sole, como Axel, como Ricardo. Haber armado un grupo de jóvenes fue muy grato. Estoy súper orgullosa de haber participado en la Voz. Más allá de que uno haya ganado o no, todos se fueron súper amigos y súper compañeros los unos con los otros. Y creo que hoy en día existe ese apoyo y es súper importante.

La cantante también dice que “está en mente hacer La Voz Kids” y comenta que “con placer haría de jurado nuevamente” en ese pograma en el que participarían chicos. Finalmente, indica que “también hay proyectos de volver a actuar”