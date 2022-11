Tini Stoessel tomó la decisión de no viajar al Mundial en Qatar

A pesar de que muchos dan por hecho que esto es algo que se mantendrá hasta el final del Mundial, algunos no descartan que la intérprete de "La Triple T" haga un espacio en su agenda para viajar Doha, siempre y cuando la Selección se meta en las últimas instancias de la copa.

En cambio, su padre y representante, Alejandro Stoessel y su hermano Francisco sí asistirán al Mundial, tal y como lo había confirmado ella misma en diversas entrevistas.

Por otro lado, muchos consideran que la cantante y actriz de 25 años también habría decidido no asistir para no generar incomodidades con Camila Homs y sus hijos, a pesar de que la modelo también manifestó que no irá en la gala de los personajes del año de la Revista Gente, pero hay rumores de que podría cambiar de parecer; ni que se le vinculara de forma positiva o negativa con lo que suceda con la Selección.