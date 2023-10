Tras criticar a Milei, Viviana Canosa será fiscal de La Libertad Avanza

La periodista se quejó el supuesto fraude en el conteo de los votos del 22 de octubre que expusieron los seguidores de LLA en las redes sociales y a pesar de que ella misma había declarado que se iba a abstener de ejercer su derecho al voto en el balotaje, este viernes afirmó que participará activamente en proteger los votos: "Yo creo que mi acto democrático lo voy a hacer en estas elecciones yendo a fiscalizar".

"Yo voy a sentar el culo en una mesa, en una silla y me voy a quedar a fiscalizar, creo que va a ser un aporte más importante a la democracia y a la república que estar sentada en un canal de televisión. Así que yo ya lo decidí, y voy a ir a fiscalizar para la gente de La libertad Avanza, yo voy a ir a fiscalizar, porque yo creo en la democracia", agregó Viviana Canosa en su editorial para el canal de televisión LN+.

Por último, la periodista sentenció: "Ya que tanto nos estamos peleando todos los argentinos, movamos el culo y vayamos a fiscalizar, por amor a la patria. Hagamos eso. A mí no me gusta ninguno de los dos candidatos. Por supuesto que hay uno que ni se me ocurriría, pero el otro con el que tengo mis diferencias, vayamos a fiscalizar, hagamos eso. Cuidemos los votos".