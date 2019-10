Tras denuncia por abuso, Axel suspendió show en Córdoba

Ahora habrá que ver como queda la parte contractual ya que según informó Flavia Salvucci, del Tribunal de Cuentas del municipio, le fueron abonados 900 mil pesos. De acuerdo al comunicado difundido en las redes sociales del festival -en las del artista todavía se conserva el anuncio del show-, "la empresa representante de Axel informó que ha decidido de manera unilateral la cancelación". Y no se brinda ninguna justificación o explicación al respecto, haciendo la salvedad de que Patricia Sosa y Alejandro Lerner sí cumplirán con sus compromisos, cantando ante el público que abonará 100 pesos cada entrada.

La denuncia contra Axel dicen no sería la única y en las próximas horas podría aparecer otra joven con la misma denuncia. Axel habló después de conocido el reclamo de la joven y aseguró estar tranquilo y esperando que la Justicia avance.

‘Yo tengo la conciencia tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás, pero jamás le falté el respeto a nadie; al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito, no solo en mi carrera, toda mi vida. Porque así me criaron, porque así soy, porque está en mis códigos. Entonces me mantuve en paz porque tengo la conciencia tranquila... es la sensación de que estás parado sobre la verdad", dijo al respecto el cantante.

Lo cierto es que por algún motivo Axel decidió no exponerse en un festival multitudinario y más allá de que ya había cobrado por su presencia, decidió no cantar.

