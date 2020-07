Las redes sociales se ensañaron con ella y publicaron cuestiones que excedían al gran éxito de Telefé. Como resultado de este ataque en el que se usaron tanto argumentos reales como chicanas crueles, Casais terminó siendo descalificada de la competencia y cediéndole el primer puesto a Damián Pier Basile.

Además, la joven reveló que sufrió distintas amenazas que la hundían más y más en la depresión.

Sin embargo, cuando la tristeza la invadía, su novio la ayudó a salir adelante. “Juan Cruz, me sacó a flote. Llegó un momento en el que quería desaparecer del mundo. Y él me dijo ‘basta, hasta acá llegó’. Me empezó a manejar las redes sociales porque no estaba bueno, no me estaba haciendo bien. Él todas las mañanas me despertaba, me destapaba y me decía ‘arriba, vamos a tomar mate’”, reveló en diálogo con Intrusos.

Así empezó su búsqueda para recuperar la “paz mental y de a poco lo estoy logrando”, algo que finalmente consiguió con la ayuda de especialistas. “Tengo mi psicólogo de hace tiempo ya y con él me siento más segura, pero la producción me propuso ponerme un psicólogo. Siempre estuvieron a mi disposición. Obviamente, también estuve un tiempo con un psiquiatra porque necesitaba dormir y no estaba pudiendo. Estuve medicada”, confesó.

Inevitablemente, este caso invita a reflexionar sobre el uso de las redes sociales y cómo un linchamiento virtual, que empezó como una broma, puede deformarse al punto de afectar la salud de una persona.

