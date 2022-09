En su programa "Multiverso Fantino" por Neura Media el periodista confirmó que no seguirá como figura del canal deportivo. "Hoy llegué al canal a grabar y amablemente, porque no tengo más que palabras del trato que tuve en ESPN durante todos estos años, me preguntaron sobre mi incomodidad. Fueron dos horas en donde conversamos, les dije que no me siento cómodo", y agregó: "Ellos me dijeron que no se me veía cómodo, y esa incomodidad mía no se la puedo trasladar a ellos" explicó.

Fantino_1 (video-converter.com).mp4

"No me parece justo para ellos que esté en un lugar donde no me siento cómodo. No voy a seguir en ESPN. Cerrada esa etapa, con mucha amabilidad de su parte y de mi equipo”, continuó Fantino para dejar en claro que prefiere dar un paso al costado en sus tareas televisivas.

Pero el conductor también fue muy claro sobre su posición con sus colegas Mariano Closs y Sebastián Vignolo. “Desde ahora me voy a dedicar a Closs y Vignolo, día a día. Son lo que era Julio Grondona”, remarcó y justificó su decisión con: "No arrugue con Grondona, miren si voy a arrugar con ustedes dos. No me digan violento, justo vos Closs”.

Alejandro Fantino fue contundente al referirse a la influencia de sus excompañeros de señal: "Hoy el poder grondoniano lo tienen tipos como Mariano Closs y Sebastián Vignolo".

El principio del fin

Las duras declaraciones que realizó Alejandro Fantino en su programa de Neura Media generaron una gran repercusión en todos los medios, y que terminó con su desvinculación del canal deportivo. La frase de el periodista cuando le preguntaron si iría al Mundial con el Pollo Vignolo y Mariano Closs fue: “Lo escupo en la cara al que me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas”, fue lo que respondió el conductor en su nuevo programa Multiverso Fantino en el streaming de las plataformas Neura Radio.

Embed

El comunicado de ESPN

Después del descargo del periodista, el canal deportivo emitió un breve comunicado a través de la empresa madre: “The Walt Disney Company resolvió junto a Alejandro Fantino la terminación de la relación según la cual el señor Alejandro Fantino dejará las pantallas de ESPN”.