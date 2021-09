De acuerdo a la panelista, la extenista y el director técnico habrían terminado abruptamente su larga relación luego de que ella lo encontrara teniendo sexo con una de sus mejores amigas en la misma cama matrimonial que ellos comparten en su casa de un barrio privado de la Zona Norte del Gran Buenos Aires.

“Gisela está destruida, la está pasando muy mal. Abrió la puerta del cuarto y los vio haciendo el amor. Lo peor es que ella era muy amiga de la tercera en discordia. Con sus respectivas parejas iban para todos lados. El esposo de ella también está muy mal. El abogado de Dulko ya me confirmó que está iniciando los trámites de divorcio”, dijo Fernández en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito.

La "tercera en discordia" a la que hace mención Fernández se llama Verónica L., es profesora de danza y una de las "mamis" del colegio al que Gago y Dulko mandaban a sus hijos.

Si bien nada fue confirmado por los implicados, versiones indican que Dulko ya se habría mudado a otro domicilio en San Isidro junto a sus hijos y cambió a sus chicos a otro colegio.

Escándalo internacional

Tanto Gago como Dulko fueron deportistas de elite que tuvieron trascendencia internacional, sobre todo él que llegó a jugar en equipos de Europa como el Real Madrid, Roma y Valencia, y tuvo un paso por la Selección Nacional.

Es por eso que el diario sensacionalista inglés The Sun les dedicó una nota en la que tituló: "Doble fault. Ex-Real Madrid ace Fernando Gago 'splits from tennis star wife after being caught cheating with her best friend'" (Doble falta. El ex as del Real Madrid Fernando Gago 'se separa de la esposa de la estrella del tenis después de ser sorprendido haciendo trampa con su mejor amiga'), haciendo un juego de palabras con el pasado tenístico de ella.