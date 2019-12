Sin embargo, y aún conociendo sus limitaciones, Wood no se rendía ante la adversidad y tanto buscaba financiamiento para sus películas en los lugares más insólitos (una iglesia evangelista) como recorría los más insólitos lugares en busca de “actores” que iban desde un contador a una retirada presentadora de films de terror.

Wood había debutado en la dirección en Yo cambié mi sexo (Glen or Glenda, 1953) una suerte de autobiografía fílmica en la que no sólo se cuenta la historia de un hombre que, sin ser homosexual, gusta de vestirse con ropa de mujer de una manera exponencialmente audaz para su época, sino que además cuenta con la participación de Bela Lugosi. El ex Drácula deambulaba por las calles de Los Ángeles en busca de morfina, con la que se drogaba para sobrellevar su prematuro retiro, cuando fue hallado por Wood, que lo transformó en su artista fetiche. El viejo actor, encantado con volver a la actividad, lo siguió hasta el final.

Trailer de "Glen or Glenda"

Wood siguió filmando más y más productos que iban directo a los cines de la calle 42 de la Nueva York de las décadas de 1950 y 1960, en donde se podían ver las películas “marginales”, es decir las que filmaban los pequeños estudios, plagadas de pandillas, extraterrestres, motociclistas y mujeres con escasa ropa.

En ese marco, Ed Wood estrenó obras como Jailbait (o The Hidden Face, 1954), La Novia del Monstruo (Bride of the Monster / Bride of the Atom, 1955) o The Violent Years (o Female, 1956) en la que una pandilla de mujeres asaltaba, robaba e incluso violaban por doquier.

Sin embargo, con la ciencia ficción en boga, Wood optó por filmar una de platos voladores… ¡con vampiros y muertos vivientes!

Para este menjunje fílmico, Wood convocó nuevamente a Bela Lugosi, con quien filmó un par de escenas, que fueron las últimas de la vida del rumano.

Con poco presupuesto, y con su amigo muerto, Wood fue en busca de un elenco que pudiera mantener el interés del público y logró reclutar a Vampira (Maila Nurmi, una presentadora de films de terror caída en desgracia), el ex luchador sueco Tor Johnson, Lyle Talbot y Criswell, un astrólogo de la TV que no podía predecir ni diez minutos en el futuro.

Con este nutrido grupo de estrellas, Wood se sintió en condiciones de filmar su obra cumbre, plagada de efectos especiales y con un atractivo ineludible para el público joven. Pero le faltaba un detalle: ¿quién iba reemplazar a Bela Lugosi? La respuesta llegó de la mano de su esposa de ese entonces (Norma McCarthy), que le presentó a su pedicuro. Para Wood, la parte de arriba de la cara de Thomas R Manson era idéntica a la de Lugosi, a pesar de las varias décadas de edad que separaban a ambos, por lo que le pidió que, al aparecer en pantalla, no dejara de taparse la barbilla con su capa. Quizá la otra profesión de la que hacía gala Manson (hipnotizador) tuviera algo que ver con esta polémica decisión….

Plan-9-from-Outer-Space_-Bela-Lugosi.jpg

Pero, en medio de la producción, ocurrió lo inevitable: nadie quería apostar dinero en esta ruleta y por eso, Wood tuvo que salir en busca de financistas, que resultaron ser los responsables de la iglesia evangelista de Beverly Hills que, como primera condición, le exigieron tanto a él como a los que participaban del film ser bautizados. Los reverendos a cargo de la iglesia, Edward Reynolds y Lyn Lemon, planeaban financiar films de corte religioso con las ganancias de su “inversión” pero la mano de Dios tenía otros planes, al parecer…

ADEMÁS:

El guión del film se centraba en una raza extraterrestre que, en busca de un arma definitiva para conquistar a la humanidad, pone en marcha el infame Plan 9, que consiste en resucitar a los muertos de sus tumbas para que se carguen a sus ex seres queridos.

Originalmente bautizada como Grave Robbers from Outer Space (Los roba tumbas del Espacio Exterior), las nuevas condiciones de los “financistas”, obligaron a Wood a “suavizar” el títulos con el de Plan 9 from Outer Space o Plan 9 del Espacio Sideral, como se la conoció en Latinoamérica. La película tuvo un estreno precoz el 15 de marzo de 1957 en el Carlton Theatre de Los Angeles, donde pasó sin pena ni gloria ante los distribuidores. Finalmente, la empresa Distributors Corporation of America (DCA) la registró como propia y le dio un estreno oficial el 22 de julio de 1959 con un destino similar.

Por supuesto, los responsables de la Iglesia Evangélica de Berverly Hills nunca recuperaron su inversión y Ed Wood jamás apareció a dar las disculpas de rigor.

Sin embargo, la carrera de Plan 9 no fue la misma que la de los otros films de Wood ya que en las siguientes décadas, y luego de ser transmitida por la TV, la película fue catalogada por varios años como “la peor jamás filmada”, volando alto en los rankings de críticos que se la tomaban en serio.

Y es que, con 60 mil dólares de presupuesto, a Wood Jr. le fue más económico construir sets con cartulina (otro precursor de la era Romay), platos voladores con soperas, planos en los que los actores hablan sobre un fondo que alterna entre el día y la noche (después se quejan de lo que tarda Maradona en decir una frase) y los infinitos errores de continuidad que existen, y que el propio director dejó pasar, preocupado en otros menesteres y confiando en que el blanco y negro original iba a ocultar.

Esta historia no pasó por alto en Hollywood, donde Plan 9 ha tenido documentales, comics e incluso una remake, pero sin duda lo mejor que ha inspirado fue el film Ed Wood, de Tim Burton, que narra de manera impecable (y en blanco y negro) las andanzas hollywoodenses del realizador.

Trailer de "Ed Wood"

Pesa a haber recibido un Oscar (para Martin Landau, quien interpretó a Bela Lugosi), la película de Burton es uno de sus fracasos de taquilla, tal como le hubiera gustado a Wood.

¿Y qué fue de la vida de éste? Bien, entre su afición a la bebida, Wood continuó su carrera tras la máquina de escribir, llegando a editar alrededor de 80 novelas policiales, plagadas de escenas de sexo. Los monstruos no quedaron de lado ya que en los siguientes años estrenó films The Sinister Urge (1960), Orgy of the Dead (1963), Necromanía (1969). Su carrera luego lo llevó a filmar películas eróticas y pornográficas antes de que un infarto lo llevar al otro lado el 10 de diciembre de 1978, con sólo 54 años.