El 25 de septiembre se cumplieron 50 años desde aquel día de 1976 en que los músicos se reunieron por primera vez en el colegio Mount Temple de Dublín. Para conmemorar el hito, el grupo ofreció un show sorpresa en su antigua escuela —donde estrenó el sencillo “Silencio”— y lanzó previamente los EP Days of Ash y Easter Lily.

Mientras que el próximo 13 de noviembre la banda de rock lanzará “Carnaval de Luz”, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material completamente nuevo desde Songs of Experience (2017).

Fechas de venta de entradas en River Plate y preventa exclusiva

Las entradas para las dos presentaciones de U2 en el Estadio River Plate se comercializarán únicamente de manera online a través de AllAccess.com.ar. con una "preventa" para los poseedores de Santander Visa, la cual se realizará miércoles 21 de octubre, a partir de las 10:00 ofreciendo el beneficio de 6 cuotas sin interés.

La venta general será a partir del jueves 22 de octubre a las 10.00