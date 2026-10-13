“Hay fotos que documentan una época, otras que terminan convirtiéndose en parte de la historia del rock argentino. Pero hay una en particular que muestra a Ronnie Wood encendiéndole un cigarrillo a Juanse, durante la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina”, amplían desde DF Entertainment.

“Ahora, décadas después, aquella foto tendrá su continuación sobre el escenario y en una noche que reunirá dos historias profundamente conectadas por una misma pasión: el rock and roll”, completan.

Ronnie Wood en plan solista

El guitarrista británico, que desde hace más de 50 años es parte de los Rolling Stones, se presentará por primera vez en el país con un show solista al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band.

Ronnie Wood recorrerá distintas etapas de su extensa trayectoria, desde sus comienzos con The Birds y The Creation, pasando por Jeff Beck Group y Faces, hasta su consagración internacional como integrante de los Rolling Stones, banda de la que forma parte desde hace más de cinco décadas.