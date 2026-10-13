La banda de Juanse será la encargada de telonear al guitarrista de los Rolling Stones, en su primer visita como solista a Buenos Aires.
Los Ratones Paranoicos, la banda liderada por Juanse, abrirán el show de Ronnie Wood previsto para el 6 de noviembre, en lo que representará un reencuentro luego 31 años, cuando el grupo argentino fue la banda encargada de abrir el primer show de los Rolling Stones en el Estadio River Plate, durante la gira Voodoo Lounge, en febrero de 1995.
Lor Ratones, volvieron a tocar como teloneros en la segunda visita de los británicos a la Argentina en 1998, en aquella oportunidad junto a Viejas Locas y Turf.
El anuncio lo hizo la productora DF Entertainment, apelando a una foto icónica de los ’90, en la que Juanse sale junto al guitarrista de los Rolling Stones en una noche chispeante.
“De una foto con mística a una noche única: Ratones Paranoicos será el opening local de Ronnie Wood en el Movistar Arena”, comienza el comunicado oficial de un show para el que se venden entradas en movistararena.com.ar
“Hay fotos que documentan una época, otras que terminan convirtiéndose en parte de la historia del rock argentino. Pero hay una en particular que muestra a Ronnie Wood encendiéndole un cigarrillo a Juanse, durante la primera visita de los Rolling Stones a la Argentina”, amplían desde DF Entertainment.
“Ahora, décadas después, aquella foto tendrá su continuación sobre el escenario y en una noche que reunirá dos historias profundamente conectadas por una misma pasión: el rock and roll”, completan.
El guitarrista británico, que desde hace más de 50 años es parte de los Rolling Stones, se presentará por primera vez en el país con un show solista al frente de Ronnie Wood & His Ammo Band.
Ronnie Wood recorrerá distintas etapas de su extensa trayectoria, desde sus comienzos con The Birds y The Creation, pasando por Jeff Beck Group y Faces, hasta su consagración internacional como integrante de los Rolling Stones, banda de la que forma parte desde hace más de cinco décadas.
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