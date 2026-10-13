La banda anticipó que prepara una alternativa

Pese a la suspensión, los hermanos Sardelli buscaron llevar tranquilidad a sus seguidores y señalaron que están trabajando en un plan para resolver la situación. “Pero no se desesperen porque tenemos un plan”, dijo Guido, quien explicó que la banda viajará a México antes de comunicar cómo continuará el proyecto del recital.

La visita del papa León XIV a la Argentina motivó cambios en las condiciones para realizar espectáculos masivos en la zona, según explicó la banda.

“Volvemos de ahí y les contamos bien qué es lo que estamos tramando”, agregó el músico, sin brindar precisiones sobre una posible nueva fecha o un eventual cambio de escenario.

Patricio, en tanto, ratificó que la venta de entradas quedaba suspendida. La banda cerró el mensaje con un agradecimiento a sus fanáticos: “Los queremos mucho y nos vemos dónde sea, cuándo sea”.

Por ahora, no se informó oficialmente cuándo se conocerán los detalles de la alternativa que prepara el grupo. Tampoco se confirmó si el recital se realizará en otra fecha del calendario o en un lugar diferente.

La decisión se conoció durante los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina, que está prevista para noviembre como parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú.

El pontífice llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre desde Montevideo. De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, durante su estadía habrá misas al aire libre y encuentros religiosos en la capital argentina y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

El Gobierno argentino estimó que alrededor de siete millones de fieles podrían movilizarse durante la visita, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre en el país.