El grupo informó que no podrá presentarse el 31 de octubre en el Monumental por las restricciones a los espectáculos masivos vinculadas con la visita del papa León XIV. Las entradas no saldrán a la venta.
Airbag anunció la suspensión del recital que tenía programado para el próximo 31 de octubre en el estadio Monumental de River Plate, informaron los hermanos Guido y Patricio Sardelli a través de un video difundido en las redes sociales de la banda, en el que explicaron que los cambios en las reglamentaciones por la visita del papa León XIV impidieron concretar la presentación.
La confirmación llegó un día antes de la fecha prevista para el inicio de la venta de entradas. Según explicaron los músicos, las localidades iban a estar disponibles el 13 de octubre, pero la modificación de las condiciones para realizar espectáculos masivos en la zona obligó a frenar el lanzamiento.
“Hola amigos, ¿cómo están? Como saben, el 31 de octubre tocábamos en River y mañana salían las entradas. ¿Por qué digo salían? Porque ha cambiado todo”, expresó Guido al comienzo del video.
Luego, detalló el motivo de la decisión: “Como viene el Papa, el Sumo Pontífice, estos últimos días cambiaron ciertas reglamentaciones y todos los espectáculos masivos no se pueden realizar en la zona”.
Pese a la suspensión, los hermanos Sardelli buscaron llevar tranquilidad a sus seguidores y señalaron que están trabajando en un plan para resolver la situación. “Pero no se desesperen porque tenemos un plan”, dijo Guido, quien explicó que la banda viajará a México antes de comunicar cómo continuará el proyecto del recital.
“Volvemos de ahí y les contamos bien qué es lo que estamos tramando”, agregó el músico, sin brindar precisiones sobre una posible nueva fecha o un eventual cambio de escenario.
Patricio, en tanto, ratificó que la venta de entradas quedaba suspendida. La banda cerró el mensaje con un agradecimiento a sus fanáticos: “Los queremos mucho y nos vemos dónde sea, cuándo sea”.
Por ahora, no se informó oficialmente cuándo se conocerán los detalles de la alternativa que prepara el grupo. Tampoco se confirmó si el recital se realizará en otra fecha del calendario o en un lugar diferente.
La decisión se conoció durante los preparativos para la visita de León XIV a la Argentina, que está prevista para noviembre como parte de una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú.
El pontífice llegará a Buenos Aires el 8 de noviembre desde Montevideo. De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, durante su estadía habrá misas al aire libre y encuentros religiosos en la capital argentina y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
El Gobierno argentino estimó que alrededor de siete millones de fieles podrían movilizarse durante la visita, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre en el país.
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