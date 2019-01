Tras el testimonio de Charrúa, otras dos compañeras lo acusaron públicamente al conductor y un video con muy baja calidad evidenció el acoso. Sin embargo, la ubicación de la cámara no permitía ver el hecho en sí -una cuestión que Paluch aprovechó en su defensa-. Pero ahora, a más de un año del escándalo, Los Ángeles de la Mañana compartió una grabación desde otra perspectiva que despejó cualquier duda al respecto.

ARI PALUCH VIDEO

"Ahí está Ariana junto a él y otra persona y cuando él se va, ahí está la tocada de cola. Ahí se ve claramente, porque el otro plano era confuso y era de atrás", señaló Ángel de Brito.

Minutos más tarde, Paluch tuvo la oportunidad de realizar su descargo pero prefirió remitirse a lo que declaró cuando sucedió el acoso: "Tengo claro lo que sucedió aquel día. Respeto tu inquietud pero no tengo nada más para agregar. Todo lo que tenía que decir en su momento lo dije".

El descargo de Ari Paluch esta mañana, antes de que se hiciera público el video que muestr.mp4

"Lo que uno hizo mal, siempre hay que pedir disculpas. De lo que no hizo no. Nunca me voy a victimizar. Uno tiene que enfrentar las circunstancias que lo atraviesan. Hay injusticias y hay situaciones que deben ser corregidas. Y yo estoy en eso, corrigiendo lo que hago mal y ratificando lo que hago bien", sentenció.

