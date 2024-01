Un reconocido actor busca conquistar a Eva Bargiela

Según contó Nancy Duré en Socios del Espectáculo (El Trece), la modelo está siendo cortejada por el actor Benjamín Alfonso. Eva se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Punta del Este y, según la periodista, casualmente a esa ciudad balnearia uruguaya viajó Benjamín.

Lo cierto es que hay fotos en los que se los ve con un grupo de amigos. Pero también hay imágenes de ambos a solas. Al parecer, ya se besaron y podría convertirse en uno de los romances del verano 2024.

Cabe mencionar que el actor de 39 años viene de una separación con la también modelo e influencer italiana Linda Morselli. O, al menos, se dieron un tiempo que podría ser definitivo.

Eva Bargiela reconoció que tuvo un romance con Manu Urcera

El cronista del ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich fue al hueso y le preguntó sobre ese pasado con José Manuel: “Este año a vos te metieron con Urcera. A Facundo con Nicole. Se dijo que habías tenido un romance…”. Tras unos segundos de sorpresa, Eva respondió con total honestidad.

Respecto a ese lazo sentimental con el corredor de Turismo Carretera, Bargiela sostuvo: “Sí, pero pará. Aclaremos los tantos”. Inmediatamente procuró diluir cualquier problemática y explicó: “Fue tiempo atrás, nada superpuesto. Cuando salió eso, yo me quería morir porque ellos se estaban por casar”.

“¿Dónde lo conociste?”, le consultó el movilero. En ese interín, la blonda optó por evitar brindar detalles de todo lo que vivió con Manu y atinó a responder: “No sé dónde lo conocí. No me acuerdo. ¿Por qué traés eso acá? No importa el pasado”.