Encima cuando Nico quiso explicar la situación, generó más incertidumbre: "Estamos en una relación sin etiquetas, la pasamos bien, estábamos juntos en casa pero no somos nada", contó. Y ayer quien habló fue Flor y contó no solo porqué la pareja decidió poner un freno, sino que también habló del nuevo encuentro y del momento que vivieron. "Gracias a él, que abrió los ojos, nos dimos cuenta que éramos chicos, que estábamos siendo la columna vertebral del otro y que era hora de ser la columna vertebral de uno mismo. También nos dimos cuenta de que cambiamos y que, por más que nos queremos un montón, hoy no sabemos con certeza qué es lo que queremos", comenzó diciendo Flor en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Continuando con su relato, la entrevistada reveló cuál fue la charla que tuvo con su exnovio cuando decidieron volver a frecuentarse: "Dijimos 'si nos queremos ver, nos animamos a ver y vemos qué pasa sin importar nada'. Y también, si conocemos a alguien en el camino, por algo será".

Por último, la joven dio detalles de cómo vivieron su primer encuentro íntimo desde la ruptura: "Lo que nos pasa es que somos dos personas tan transparentes que en el primer encuentro lloramos los dos y nos dijimos muchas cosas lindas que tiene que ver con un hombre y una mujer, pero que después trasciende eso porque hay una familia atrás que nos quiere mucho. Y detrás de toda esa transparencia era 'te recontra quiero y te amo', pero no pasa eso. Pasa o no pasa, no se fuerza".

Flor había dicho hace algunas semanas, antes de que se conozca el video, que la relación con Nico era la única en la que se había permitido tener un vínculo distinto más allá de la separación ya que esta se había dado por el exceso de trabajo y la rutina, pero nada que ver con el fin del amor.

Desde el círculo íntimo de la pareja, sus amigos y familiares, aseguran que son ellos los que no quieren apurar nada de la relación, pero que el encuentro les devolvió todo lo que habían vivido y están con ganas de una nueva oportunidad. Habrá que esperar entonces para ver si ambos se animan.

ADEMÁS:

La Odisea de los Giles ganó el premio Goya a Mejor Película Iberoamericana

Federico Bal confirmó su romance con Sofía Aldrey