Una productora también acusó a Jorge Pizarro de misógino y maltratador

Tras conocer la desvinculación de Pizarro, Anabel Pomar ddcidió narrar su experiencia a quien tildaban dentro del noticiero como "el movilero estrella"

El lunes el gerente de programación de Canal 9, Diego Toni, confirmó la expulsión del staff del noticiero del periodista Jorge Pizarro, tras la investigación de una denuncia interna por "malos tratos" de los compañeros de trabajo. Ayer -en las redes sociales- hizo su descargo una ex compañera, la productora Anabel Pomar, quien contó su calvario: "Hace más de 20 años trabajé en un noticiero. Mi primer empleo en TV. Jorge Pizarro junto al que era mi jefe me llamaba desde la otra punta de la redacción. Decía ‘vení piba’ pero no quería ‘nada’. Me decía ‘ya te vi las tetas, ahora volvé a tu lugar así te miro el culo’".