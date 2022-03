Uriel Lozano y el terrible momento que vivió con una fan

y2mate.com - Insolito una mujer subio al escenario para intentar besar a Uriel Lozano y su esposo quiso pegarle_480p.mp4 El video en que el cantante es agredido por un hombre

Uriel se encontraba cantando unas canciones cuando una fan se subió al escenario para darle un beso en la boca. Los guardaespaldas actuaron rápido y la bajaron, pero no se esperaban lo que venía después. Un hombre, enfurecido, trepó al escenario y se tiró encima de Uriel e intentó darle un par de golpes en la cara. Por suerte el cantante logró evadir las trompadas pero el susto no se lo saca nadie.

Frente a esta situación, el ex Grupo Trinidad, canceló el espectáculo. Más tarde lograron identificar al hombre que lo agredió quien resultó ser el esposo de la mujer que se había subido minutos antes al escenario para besar al cantante.

“Estaba de la mano con una chica que se había ganado una foto en la radio cuando veo que sube otra chica a darme un beso. Le pongo la cara para que me de un beso y ahí me agarra y me tiró para atrás mientras los chicos la sacaban”, relató Uriel en una entrevista. Y agregó: “Veo que se viene un tipo transformado y la verdad no entendía nada. No fue un buen momento para nadie, llevo muchísimos años cantando y nunca había visto algo así”.

Finalmente, el músico reflexionó: “No entendía nada, nunca supe qué podía pasar eso. Cuando uno ama a una persona, disfruta de la generosidad de la persona. Si tu novia se banca que vayas a la cancha, tendría que gustarme a mí cuando ve a su artista favorito”.