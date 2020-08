"Va a ser más seguro ir al teatro que al supermercado", dijo Flavio Mendoza

En ese sentido, el coreógrafo explicó que están "armando un protocolo increíble que creo que va a hacer que sea mucho más seguro venir al teatro que ir a un supermercado" e insistió -en diálogo con Los Ángeles de la Mañana- en que hicieron "una inversión muy grande para sacar todas las butacas, sanitizar el teatro con una empresa que va a estar acá, antes y después de cada función, e instalar los extractores de aire que tenemos".

Asimismo afirmó que "nosotros no tuvimos ninguna ayuda de nada para sostener lo que esto produjo, y la venimos remando como todos. Yo sigo pagando los sueldos a todos acá, no solo a artistas, a boleteros, acomodadores, etc." y recordó que él no es "dueño del teatro, pago un alquiler para estar acá. Los impuestos siguen viniendo, yo tengo un depósito gigante donde guardo todas las escenografías y me voy a tener que mudar porque ya no lo puedo pagar".

El protocolo que se implementará cuenta con todas las medidas de aislamiento y sanitización necesarias: los espectadores deberán pasar por una cabina sanitaria, se les tomará la temperatura y deberán higienizarse las manos con alcohol en gel. Las entradas serán virtuales para lo cual deberán mostrar un código QR que les llegará a su teléfono y entre cada butaca habrá una distancia de dos metros.

Además el ingreso y egreso de las salas se hará de forma escalonada, a fin de evitar aglomeraciones, y a los programas que se entregan al inicio de la función ahora se podrá acceder por otro QR.

En tanto Carmen Barbieri, una de las artistas que formará parte de "Un estreno o un velorio" -la obra que produce Mendoza y que se estrenará en el renovado teatro Broadway-, aseguró que ya se encuentran ensayando el espectáculo e indicó que "antes había alrededor de 20 personas arriba del escenario y ahora serán menos, es decir, las que va a permitir el protocolo. Flavio es un gran trabajador y está haciendo todo lo posible para formalizar este ansiado regreso".