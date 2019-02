Valentina Bassi le prepara aceite medicinal de cannabis a su hijo autista

“Lisandro tiene 10 años y es autista. Para mí fue una salvación. Hace tres años que cultivo para hacer aceite para mi hijo. Le doy específicamente para el trastorno del sueño, porque lo máximo que lograba dormir eran tres horas. Probamos de todo: homeopatía, fuimos al mejor pediatra, probamos flores de Bach, melatonina... Y terminamos dándole un psicofármaco, que era lo que no queríamos hacer bajo ningún punto de vista. Con eso se estabilizó un poco, pero al tercer mes me dijeron que había que aumentarle la dosis, dije ‘basta, hasta acá llegué’’, comenzó contando.

“Al aceite prefiero hacerlo yo, porque al ser ilegal no sé qué me van a vender”, indicó la actriz. “Así sé que lo que le estoy dando a mi hijito es sano, sin pesticidas. Hoy está muy bien. Mi hijo es un divino, él hace sus terapias. Hoy está perfecto, es feliz, que es lo único que me importa”, contó orgullosa de su hijo y su lucha.

