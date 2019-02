Paul McCartney cuenta un chiste sucio: pasen, vean y rían

El video que circula en YouTube desde 2007 por lo menos, ha encontrado otras redes para surfear la Internet; pasen, vean y rían.

Aunque usted no lo crea, Sir Paul McCartney contó un chiste sucio a cámara hace más de una década y con la facilidad que Internet nos brinda, podemos acceder a esa breve, pero divertida pieza de humor inglés del gran ex The Beatles.