Wanda Nara viajó a Italia para avanzar con su divorcio con Mauro Icardi

Este miércoles se llevará a cabo la segunda audiencia por su separación de Icardi. La conductora estuvo en el aeropuerto de Ezeiza, donde esta vez evitó la sala VIP y aguardó su turno como el resto de los pasajeros. En este contexto, Lara Piro, abogada del futbolista, dio detalles en diálogo con A la Barbarossa, en Telefe.

“Entiendo que tienen que ir ambos. Wanda no fue a la anterior y eso tuvo consecuencias. La jueza dictó la separación personal y se dio por hecho que esta próxima audiencia es directamente para el divorcio. Deberían quedar divorciados”, dijo la letrada.

A continuación, Piro remarcó que la decisión de la Justicia italiana es muy distinta, en este caso, que la legislación que rige en Argentina.

“Los abogados de Mauro en Italia presentaron un divorcio culpable adjudicándoselo a Wanda con todas las pruebas de la infidelidad”, detalló.

collageicardiwanda.jpg Sigue el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara.

Según el fallo emitido a principios de marzo, el tribunal de Milán dio por acreditado el adulterio como causal de separación, lo que favorece al futbolista.

Sobre la audiencia a la que Wanda no asistió en su momento, la abogada sostuvo: “No quiero decir que fue una rebeldía, porque no lo fue. Uno de los abogados pidió extender la audiencia por una excusa, pero la jueza no hizo lugar. El procedimiento siguió adelante, les dio tiempo, aunque habían pedido la incompetencia. La jueza decidió seguir el trámite en Milán”.

El periodista Guido Záffora también aportó datos sobre el tema: “Mauro va a ir a la audiencia de divorcio y se va a encontrar cara a cara con Wanda“, afirmó. Y en cuanto al movimiento de la pareja en Italia, destacó: “Wanda va a quedarse en uno de los departamentos que le corresponde por la división de bienes. Y a la vez. Icardi va a ir a un hotel”.

Mientras que Virginia Gallardo aportó: “La China regresa a la Argentina, pero así como vuelve a dejar a sus hijos, viaja para acompañar a Mauro a la audiencia del divorcio del 28 en Italia”. Y sumó: “Ella también va porque tiene un evento, un festival en Ibiza por su película 'Linda', que fue premiada e iría a la alfombra roja con Icardi. Y Wanda, a su vez, sé que tiene una entrevista pactada con la televisión italiana, la Rai".