"El pobrecito es mi hijo, que sigue aún preso y rehén sin haber visto la luz en nueve meses. Victoria es una enferma del narcisismo psicótico y alucinación mental grave", dijo ayer Naselli acusándo a su ex mujer. Obviamente que esas palabras no pasaron inadvertidas para Vicky quien enseguida salió a defenderse y aseguró que las palabras de su ex refieren a que "sigue siendo un violento" y agregó que "todas las pruebas están en la Justicia".

También dijo que prefiere que este tema siga en el plano legal y no tener que salir a responder cada vez que él se expresa públicamente. "Me da pena terminar así con el padre de mi hijo, pero no me dio opción. Se sigue equivocando. No solo con su hijo, sino con la mamá. Las cosas se podrían haber arreglado de otra manera", expresó Xipolitakis sobre su ex, con quien se había casado en febrero de 2018.

Según contó la mediática, ella siempre estuvo dispuesta a negociar, a poder tener un ida y vuelta adulto con su ex, pero que eso le resultó imposible y por eso terminaron de esta manera. "(Naselli) hace todo más difícil. Es un tema del nunca acabar. Yo traté de manejar todo de una manera madura, pero salir a hablar mal de mí en el medio, que soy una figura pública, es obvio que me van a preguntar y voy a tener que responder. Nada me asombra. Es todo lo que yo viví siempre: agresión, y al día siguiente me pedía perdón, me decía que iba a cambiar y a mejorar... Por eso lamentablemente un día tuve que hacer la denuncia. Esto es más de lo mismo. Lo que pasa es que ahora somos dos", continuó la modelo.

Más allá de su exposición en los medios, Vicky tiene en claro que esta batalla no se terminará en televisión: "Todo esto se aclarará en donde se tenga que aclarar", finalizó Vicky Xipolitakis sobre Javier Naselli. Una guerra que sigue y que cada vez es más dura.