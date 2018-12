Vicky Xipolitakis y Naselli fueron al pediatra con su bebé pero ya no habría "vuelta atrás"

“Estoy bien. Lo único que quiero decir es que la Policía es un desastre. Son cosas íntimas, por eso decidí no hacer alguna denuncia ni dejar nada (asentado). Sólo fue un pedido de ayuda de ese momento”, sostuvo sobre el audio de su llamado al 911 que se filtró a la prensa.

Y siguió, furiosa con los efectivos policiales: “Fue algo de pareja. Lo que sentí fue llamar a ellos. Que filtren los audios me pareció una falta total de respeto cuando sabían que por favor no quería que se sepa nada. Me enteré a la mañana cuando me desperté (que habían filtrado el audio). No puedo confiar más, no me dan seguridad”, contó.

Pero a pesar de que ayer se los vio en el consultorio del pediatra con el pequeño Salvador Uriel, último Vicky aseguró que su relación con Naselli ya no existe: “Hay cosas que no tienen vuelta atrás”, afirmó. Y cerró: “Ojalá se solucione todo por el bebé. No me siento en riesgo, pero necesito paz”.