Moria Casán contó qué llevó a Vicky Xipolitakis a llamar al 911

Pero este martes, y en tiempo récord, la griega llamó al 911 para advertir que estaba siendo víctima de “violencia de género” por parte de su marido. “Hola, sí, es para hacerte una denuncia”, se la escucha decir en el comienzo del audio difundido por los medios de comunicación.

Luego, cuando le preguntan qué fue lo que sucedió, la rubia sentencia: ‘Estoy con un bebé y tengo un demente. Quiero se lo lleven’. Y niega haber recibido agresiones físicas: ‘Por violencia verbal, porque es un loco. Quiero que se lo lleven, por favor’, dice textual el audio con la Policía.

Lo llamativo es que Vicky se negó, ante los efectivos, a hacer la denuncia por lo que su marido no quedó demorado y optó, en cambio, refugiarse en un hotel ubicado a 100 metros de su casa. La Policía volvió al departamento de la calle Marcelo T. de Alvear para ver si con el correr de las horas ella había decidido denunciar a su pareja pero ni siquiera les abrió la puerta.

En Incorrectas, Moria Casán, quien es amiga íntima de Vicky, contó algunas intimidades de lo que pasó en la madrugada. “Hablé con ella y lo que siento es que está desbordada por el nacimiento del bebé. Ella es muy intensa y me consta que no quería dormir para estar al lado del nene y esto repercute en su estado de ánimo. Esa noche él empezó a gritar que quería comer, ella le pidió que no grite porque estaba haciendo dormir al bebé que estaba llorando. Como él se sintió ninguneado tomó al bebé de la cuna y se lo llevaba para poder comer tranquilo y ahí ella empezó a llorar y se encerró en la habitación y decidió llamar a la Policía”, comenzó diciendo la One.

Según Moria el empresario no es un hombre violento, aunque es “intenso”. “Ella me dice que él es de ponerse nervioso, que no es violento, pero que enseguida se saca y obviamente está sintiendo que ella no le presta la atención de antes producto de lo que significa ser mamá”, contó Moria.

Como siempre ocurre con Vicky nada es simple en su vida y todo se torna confuso. Es que en Chismoses, el programa de Luli Salazar, pusieron al aire un audio de la diseñadora de moda que le hizo el vestido del baby shower y que compartió la intimidad de la Griega quien denunció que esta no es la primera vez que hay violencia por parte del empresario.

“Una vez recuerdo que vivimos una situación. El marido estaba fuera de sí, muy violento. Para un señor de esa edad, me pareció muy raro, además la mujer estaba embarazada, con una panza enorme, fue todo muy violento. Cuando abrió la puerta del auto estaba yo en ese lugar, porque si estaba Vicky la sacaba de los pelos. Ella trataba de tranquilizarlo, pero yo me di cuenta que esta relación iba a terminar así, con una denuncia de violencia de género. Porque si la trató así embarazada y adelanto mío, que ni me conocía, entonces dije que esto iba a terminar muy mal”, contó la diseñadora. Según su relato fue Vicky quien después de ese escándalo llamó para pedirle disculpas y justificar la actitud de su marido. Un hecho que aún es confuso y que habrá que esperar que el tiempo pueda aclararlo.

“Mi principito”

Ansiosa, exultante, movilizada, antes de ésta crisis de pareja y de la llegada del nene, Vicky Xipolitakis, estuvo en cada detalle del festejo del baby shower de su bebé.

“Es mi principito. Llega el principito”, reiteraba la vedette que rompió bolsa y antes de lo esperado nació Salvador Uriel. “El papá después le da los papeles, pero va a ser argentino. Voy a hacer dos o tres bautismos. Uno en México, otro en Argentina y otro no sé dónde lo haré”, aclaró la chica que se enamoró del millonario Javier Naselli y que, por el momento, no contempla la figura de Moria Casán como madrina del pequeño Salvador.

“Me encantaría que Moria que se a la madrina, está en mi corazón, pero tengo mucho compromiso con las familias”, cuenta Vicky con varios ofrecimientos en su haber para el nuevo integrante de la familia.

“Me ofrecieron hacer un reality con Salvador, pero lo estoy pensando”, comenta sobre la propuesta que sí puso en marcha Luciana Salazar. “En las redes sociales ya es un influencer. Le mandan regalos más que a mí. Me está sacando protagonismo”, dice y remata con una sonora carcajada.

“No le tengo miedo a las críticas porque son divinas y si son malas, yo las veo lindas también”, suelta la muchacha que en la actualidad revela mantener una buena relación con su hermana Stefy tras haber recompuesto las diferencias.

“Hoy me siento una mujer, pero con alma de niña. Eso nunca lo cambié. Me siento plena como mujer, pero mi alma de niña sigue ahí”, concluyó