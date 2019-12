Vicuña pasa sus días en su país natal a raíz de un compromiso laboral, razón por la cual este cumpleaños lo encuentra rodeado de su familia. Además aprovechó la oportunidad virtual para referirse también a la crisis social que estalló allí hace más de un mes: "Hoy cumplo 41 años en un Chile que despertó, como yo". Luego agrega: "Me ubico en ese relato de mi madre y me abrazo. Abrazo ese espíritu de guerrero que me tiene de pie y que me invita a no temer el futuro".

Si bien ambos estan separados, la China no quiso quedarse afuera y sorprendió a todos saludando públicamente a Vicuña. La actriz utilizó su cuenta de Instagram -red social en la que tiene cuatro millones de seguidores- para dedicarle un particular mensaje por su cumpleaños. "Feliz cumple, @benjavicunamori. Padre cariñoso, presente y paciente", escribió junto a una imagen en la cual el actor tiene a su hija Magnolia en brazos. Este saludo sirvió para que enseguida se instale el rumor sobre un acercamiento de ellos. "Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa", dijo la China cuando confirmó la separación y explicó que el principal problema que desató la crisis fue la convivencia: "El tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón. Los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho", contó.

Los rumores de acercamiento, además, se instalaron porque trascendió que la China tendría todo listo para pasar algunos días del verano en Chile. Desde que fueron pareja ambos compartieron sus vacaciones en el país vecino junto a sus hijos y por lo que parece la idea es ver si ambos pueden superar este mal momento para volver a estar juntos. Por ahora son solo rumores pero las palabras de la China, donde si bien admitió la separación dejó en claro que no era para siempre, podrían acercarlos nuevamente. Al menos ayer ella hizo público su saludo de cumpleaños.