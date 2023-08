La conductora se estaba por ir del estadio cuando le avisaron que el cantante se había bajado del escenario para saludarla, por lo que se quedó un rato más. Fue "fantástico" y "maravilloso" dijo la diva de los almuerzos en declaraciones televisivas.

Video: Luis Miguel bajó del escenario y le dio un beso a Mirtha Legrand

"Me dio una rosa blanca, me dio tres besos. Muy amoroso", contó en diálogo con TN. "Le dije que era un genio", agregó Mirtha Legrand.

La diva llegó al Movistar Arena, donde Luis Miguel brindará un total de 10 shows este año, y recibió una gran ovación por parte de las fanáticas del artista.

Mirtha contó que quedó maravillada con el "show"

Las fanáticas de Luismi la recibieron de una manera cálida con gritos de euforia. "Dale, Mirtha" y la canción "Olé, olé, olé olé, Mirtha, Mirtha", fueron una de las tantas muestras de cariño que le expresaron.

image.png Juana Viale junto a su abuela

En menos de seis horas se agotaron las entradas para el show de Luis Miguel en Córdoba

Las entradas para el show que está previsto brinde el cantante mexicano Luis Miguel en marzo del año que viene en el estadio de Instituto de Córdoba se agotaron rápidamente, en menos de seis horas de ponerse a la venta, informaron desde la organización del evento.

El reconocido músico se encuentra en el país en el marco de una serie de 10 shows que brinda en el Movistar Arena, aunque anunció que en 2024 regresará al país para cantar en Córdoba y en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires.

El recital en la cancha de Instituto será el 14 de marzo con capacidad para 18.000 personas, y desde Quality Producciones indicaron esta tarde la celeridad con la que se agotaron las entradas, a la vez que advirtieron a las fanáticas en las redes sociales para que no compren entradas falsas: "Recordá. No compres entradas en sitios no oficiales. Los tickets ya están agotados".