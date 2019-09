A través de un video publicado en Instagram, el cantante colombiano mostró su lujoso juguete nuevo: un avión "Royalty Air"

“Me acuerdo hace 8 años atrás cuando fui a hacer una entrevista en una estación de radio en Colombia, me cerraron las puertas, aparte de eso no creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado. Pues parceros, ahora sí que vamos a llegar lejos”, dijo el reguetonero en su publicación de Instagram.