Vinculan a la ex Gran Hermano Coti Romero con un futbolista de River

Se mudaron juntos a Capital Federal (en el mismo edificio, pero en departamentos separados) para consolidar sus carreras artísticas y hasta compartieron un romántico viaje al Caribe. Además, consiguieron un lugar en Bailando 2023.

Sin embargo, la relación llegó a su fin. El pasado miércoles 14 de junio, los exparticipantes de Gran Hermano 2022 hicieron pública su separación a través de las redes sociales.

L454V64WVFEUVFKKXTN5NOW63I.jpg Se separaron Coti y "Cone" de Gran Hermano.

Luego surgió el rumor de que Lucas Beltrán, delantero de River, podría ser el amante de Coti Romero. Algunas personas afirmaron que comenzaron a verse y que la separación de Quiroga podría estar relacionada con este nuevo romance entre el futbolista y la influencer. Sin embargo, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, contó la verdad del asunto.

En sus historias de Instagram la panelista de LAM no tardó en contestar y compartir las pruebas que recibió de Coti: "Dicen que Coty estaría saliendo con Lucas Beltrán, jugador de River”, ella respondió: "Falso. Eso lo inventaron en Twitter y se hizo viral”, comenzó explicando.

Además, agregó: “Nunca habló con ese chico. Coty me mostró la conversación y está vacía”, afirmando que no hay nada entre ellos.

historia-estefi-berardi-1590500.jpg Estefi Berardi desmintió los rumores sobre Coti Romero y Lucas Beltrán.

Cómo comunicaron su separación Constanza Romero y Alexis "Conejo" Quiroga

La primera en hacer el anuncio fue la correntina. A través de sus redes redes sociales, Coti Romero le dio a sus seguidores la triste noticia: “Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

fyodslmwcaaneqtjpg (2).jpg Constanza Romero usó sus redes para hacer el anuncio.

Por su parte, “Conejo” contó más detalles de la separación quebrado hasta las lágrimas: "Teníamos formas distintas de pensar. Coti decidió tomarse unos días con la familia y me pareció perfecto. No quiere decir que se haya terminado todo. Ojalá que podamos tener una charla, hace dos semanas que no la veo y la extraño un montón".

"La necesito mucho, pero también soy consciente de que si uno la está pasando mal o está llevando una relación que necesita ese aire, mejor en este tiempo que se juntó con su familia”, expresó en su transmisión por Twitch.