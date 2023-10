Vincularon a Romina Malaspina con Facundo Moyano y la modelo rompió el silencio

El bailarín de Malaspina también fue consultado por Marcelo Tinelli y en ese momento donde este decidió revelar que otro de los hombres que relacionaron recientemente a Romina fue Facundo Moyano: "La vinculan con mucha gente a ella. Todo el tiempo. ¿Puedo decir?... Se la vinculó en un momento con Moyano".

Marcelo Tinelli y Ángel de Brito quedaron sorprendidos, ya que la semana pasada se conoció que Moyano y Eva Bargiela están en plena separación, pero Romina rápidamente reaccionó: "No. Lo conozco pero no salí con él...".

A su vez, Malaspina añadió: "También me vincularon con el hermano de Moyano porque una vez me pidió un foto. Los conozco pero no salí con ellos".

Eva Bargiela: “Yo no me quería separar de Facundo Moyano”

La modelo fue a LAM, después de enterarse por televisión que su marido había tomado la decisión de separarse. “Estoy tratando de no ver la tele y mantenerme al margen. Yo a él lo considero mi familia, siento que nos faltó comunicación. Él me dijo que cumpla mi sueño pero que no iba a ser parte del show”, dijo Eva, que se encuentra participando del Bailando 2023.

Y agregó: “Estábamos en casas separadas, atravesando una crisis. Hablábamos de una posibilidad de recomponer. Tuvimos discusiones de pareja, pero no pasó algo grave entre nosotros. Estoy angustiada y soy sensible”.

“Yo le pedí que nos pongamos de acuerdo y respetar mi etapa en el programa. Yo quería sonreír y pasarla bien. Yo no me quería separar, ahora no sé”, señaló Eva.

"Yo pensé que el Bailando nos iba a hacer bien porque está bueno que tu pareja se realice. No pensé que iba a ser la gota que rebalse el vaso", reveló, que destacó que todavía lo ama y que no pensaba en divorciarse: "Yo me casé por amor, yo no me quería separar".