Virginia Gallardo posó con una colorida microbikini y fue furor en redes sociales

YKXNWWFW6ZBCTB76YIWSUVUSHU.jpg

En las últimas horas, desde la pileta del hotel, arrasó con un diseño multicolor en naranja, amarillo, verde, azul y rosa de estampado batik -también conocido como tie dye- el detalle del diseño, de corpiño estilo deportivo muy escotado y bombacha colaless, son las tiritas fucsias en los bordes.

416090809_18408800317030477_6135540657577625176_n.jpg

La modelo de 36 años se mostró en distintas poses para dejar ver los diseños en todo su esplendor. A pura sonrisa, con el pelo pasado por agua y anteojos de sol negros, marcó tendencia entre sus fanáticos de las redes sociales.

416113611_18408800308030477_1352037248502414192_n.jpg

Horas más tarde, en otro posteo, Gallardo mostró un conjunto marrón claro liso de corpiño triangulito y bombacha básica. Ambas piezas contaron con apliques metálicos dorados en forma de V. “Este traje de baño debería llevar mi nombre”, afirmó en el pie de foto, y sus seguidores le dieron el visto bueno con miles de likes.

415949923_18408949768030477_233838995906988668_n.jpg

Virginia Gallardo fue despedida de Socios del Espectáculo

Virginia Gallardo fue despedida de Socios del Espectáculo (El Trece) y así lo confirmó durante una entrevista con LAM (América TV).

“¿Te vas?”, le preguntó el cronista de LAM y Gallardo lo confirmó: “Me voy, cambios en el programa. Fue un año hermoso para mí. Fue inesperado haber vuelto con este equipo en su momento y entiendo después de tantos años que la tele es así”.

La panelista destacó que los conductores fueron quienes le comunicaron la decisión: “Sí, los conductores hablaron conmigo. Tiran lo que tiran siempre y yo entiendo y respeto el trabajo de ellos, de las chicas, del piso en general. Quieren ir por el lado más periodístico, lo obvio. Yo no pregunto tanto. Por lo pronto, ingresé en su momento por dos meses, me quedé un año, ahora buscan ir por otro lado, y yo más que nadie entiendo la televisión, como son estas cosas”.

A pesar de que se tomó bastante bien su desvinculación, destaca que fue una pieza importante para el armado del programa: “Siempre traje mucha información, siempre traigo planteado el tema, así puedo ir a los protagonistas, que me es más fácil, pero no hago ese trabajo de investigación, creo que no me corresponde”.

“Por lo pronto es ir por otro lado, vendrá otra persona acorde a las necesidades nuevas. Es algo que ya estaba establecido”, finalizó Virginia Gallardo.