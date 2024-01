Sofía Jujuy Jiménez contó cual es su fetiche sexual y sorprendió a todos

“Ah, ¿en un trío?”, indagó Matías Vázquez. La modelo de 32 años, que debutará el viernes en el Paseo la Plaza, replicó sin pelos en la lengua: “Exacto. Eso sí. Pero que no se metan en mi pareja”.

Para finalizar el tema, Jujuy fue por demás elocuente: “Si me invitan y yo me meto re voy como tercera persona. Me encanta. Pero que sea algo charlado entre todos. Que nadie quede mal”.

En la actualidad, Sofía Jujuy Jiménez se encuentra disfrutando su soltería luego de haber finalizado su relación con el joven polista Bautista Bello, quien le fue infiel mientras se encontraba de viaje.

Un jugador de la Selección Argentina le coqueteó a Sofía Jujuy Jiménez

En otro fragmento de la entrevista realizada por el programa de espectáculos, la modelo y actriz reveló que un futbolista de la Selección Argentina le envió algunos mensajes coqueteándola.

"¿Es cierto que un jugador de la Selección se te tiró?", le consultó uno de los conductores del ciclo Rodrigo Lussich. Por lo que contó: "Hubo un mensajito pero nunca le respondí".

Entonces, Sofía Jujuy Jiménez manifestó sin revelar de quién se trataba: "Lo vi pero no le clavé visto porque se puede ver sin que se entere. Lo gracioso fue cuando lo volví a ver porque le quería mostrar a una amiga, ya lo había borrado".