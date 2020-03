En relación al virus que se convirtió en pandemia, Lanata indicó: "Hay mucha información falsa dando vuelta, hay que cuidarse, muere mucha más gente por dengue y gripe". Consideró que "hay gente que sobreactúa, acá la gente comenzó a vaciar los supermercados" y comentó que el avance del coronavirus "está mostrando que la salud pública se desarmó en todos los países". Sin identificar qué tipo de política provocó esa situación, agregó: "Esto está mostrando sus falencias: no alcanzan las camas, no alcanzan los insumos, etc. Se combinó el virus con una salud pública destruida".

Al mismo tiempo, la conductora le preguntó sobre la decisión del Gobierno nacional de no suspender las clases y el periodista opinó que "es polémico porque los chicos no están declarados como pacientes de riesgo. Hay que cuidarse, los pibes se pueden enfermar, no la sufren pero si contagian; entonces, si un pibe contagia a sus abuelos puede ser fatal". Por otro lado indicó que hay que evitar la paranoia con el tema: "Si vos vivís asustado, es peor, tenes que sobreponerte al miedo; a mí esto me preocupa y somos vulnerables a pesar de que nosotros nos creemos que somos indestructibles". En ese sentido, intentó tranquilizar a Mirtha, quien se mostró muy preocupada por el virus.

Por otro lado, la conductora lo indagó al respecto de cómo se encuentra de salud. Contó que está mucho mejor y que bajó 35 kilos.

Minutos más tarde, el extenso mano a mano dio lugar al debate sobre política y Jorge reveló que el año pasado -cuando se llevaron a cabo los comicios presidenciales- no esperaba que el kirchnerismo volviera al poder: "yo no hubiera esperado, a pesar de que Macri hizo un mal gobierno, que ganara Cristina". Luego dijo que no creía que CFK vuelva a ser Presidenta. Además aseguró que "el kirchnerismo no tiene metáforas, todo lo que dijeron que iban a hacer lo van a hacer, es cuestión de tiempo".

Sorpresivamente aclaró que aquella vez en el Martín Fierro que introdujo el concepto de grieta sus palabras no habían sido premeditadas. Dijo: "No fue deliberado", algo que nadie le había reprochado públicamente.

Sobre la legalización del aborto dijo que "sale seguro" y se manifestó de acuerdo. Pero agregó que "el discurso feminista de estas chicas es autoritario, a veces".

