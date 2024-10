Viviana Canosa le preguntó a un candidato presidencial si dormía vestido o desnudo

El primer comentario de Canosa fue sobre el físico del político. "No me gustan los tipos con tanto bíceps. Me gusta más el tipo más terrenal con pancita que le gusta la provoleta", dijo, y agregó: "Nunca estuve con un capricornio".

Luego de saludarse al aire, señaló que "Ojeda es muy fachero", pero es también "muy joven" para ella. "Es muy musculoso. Los hombres tan musculosos y con abdominales tan marcados me inhiben", siguió.

"Le agradezco lo de musculoso, lo tomo como un elogio. Un gusto conocerte, aunque sea por radio, un poco más", respondió el candidato presidencial, quien recordó que el verano pasado ya habían compartido un evento en la ciudad uruguaya de Punta del Este. "El lunes voy a Buenos Aires", siguió, ante lo que Canosa le propuso hacerle una nota sin que les "inventen nada", en referencia a una posible relación amorosa.

Por último, tras consultarle cómo eran los hombres de Capricornio, Canosa preguntó: "¿Ya estás vestido como para meterte en la cama?". "¿Dormís vestido o desnudo?", añadió. "Por ahora duermo vestido, sin prejuicios", respondió Ojeda y cerró: "Si yo hacía la pregunta para el otro lado era para lío".

¿Ojeda puede llegar al balotaje?

De acuerdo con las más recientes encuestas de opinión realizadas en Uruguay, Andrés Ojeda tiene una intención de voto del orden del 14%.

Sobre esa base distintos expertos opinaron sobre las posibilidades de llegar a un balotaje del joven y disruptivo candidato del Partido Colorado (PC) a tres semanas de las elecciones presidenciales en Uruguay.

Mariana Pomiés, directora de la consultora Cifra, dijo que “no es imposible” que el candidato colorado llegue al balotaje, pero que “parecería muy difícil”, ya que “las encuestas muestran cierta diferencia y quedan muy pocas semanas” para la elección. Pomiés señaló que Ojeda ha venido creciendo y que se debe tener en cuenta que la diferencia entre él y Delgado “no es el total”, porque “en la medida en que uno gana” votos, “el otro pierde”. De todas formas, insistió con que “es muy difícil crecer esa cantidad de puntos que le faltan en tres semanas”.

Por su parte, el politólogo Antonio Cardarello sostuvo que si bien la tendencia del PC viene creciendo y la del Partido Nacional (PN) disminuyendo, “no darían los tiempos como para que las líneas llegaran a cruzarse”. Además, subrayó que también pesa “la estructura que tiene el PN en el interior”, que es “bastante más grande que la del PC de hace 20 años y tiene una cantidad de legisladores que van a ir por la reelección”.