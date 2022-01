Viviana Canosa subió la apuesta y publicó más fotos en bikini

"Sensación térmica", escribió Viviana Canosa sobre una foto donde se la ve en en bikini, de espaldas a la cámara, dejando a la vista su figura. Junto a la imagen publicada en su historia de Instagram, la conductora de A24 puso de fondo la canción Levitating, de Dua Lipa.

vivianacanosaok-instastory-15-01-2022 (1).mp4

Pero esa no fue la única imagen que publicó. Con Don't You (Forget About Me) de fondo de Simple Minds, la periodista de 50 años de edad hizo explotar la red con otra foto donde se mostró de manera frontal mientras regaba las plantas y hacía mención de los 42 grados que hacia en ese momento.

vivianacanosaok-instastory-15-01-2022.mp4



Los cientos de miles de seguidores de la popular conductora dieron miles de "me gusta" y postearon comentarios positivos.