Vuelve a "Mujeres": Solita Silveyra desmintió una pelea con Teté Coustarot

Y eso terminó siendo cierto, sin negar algún roce con Teté, pero con un hisopado a cuestas que dio negativo y que ahora después del confinamiento de 14 días le abre las puertas para su regreso y terminar con cualquier especulación. "No sé porqué se dijo que me iba, tampoco sé porqué dijeron que estaba peleada con Teté, no entiendo de donde salió todo eso. No me voy a ir jamás", dijo la actriz en una charla con Teleshow.

"Vivo en un edificio donde hay mucha gente mayor, entonces, por respeto a mis vecinos, me tengo que quedar lo que dice la ley: 14 días. Y después vuelvo al programa. En ningún momento me iba a ir del programa", agregó sobre su decisión de esperar el tiempo que dice el protocolo más allá de haber dado negativo.

Y en cuanto a sus sensaciones, a su mirada del programa, Solita admitió: "Producir en pandemia es muy difícil. Los actores no te van, hay todo un tema; no es la televisión que estamos acostumbrados a hacer. Estás con miedo. Salimos muy rápido, nos largaron muy rápido. La primera semana te diría que no porque todo salió volando. Es muy difícil también para la productora. Entonces, el programa está buscando su identidad".

Mujeres tiene en su estructura a cinco mujeres en la conducción algo que no resulta sencillo y que según cuentan en la interna es lo que trajo tantos problemas. Con respecto al vínculo entre ellas, solita dijo: "No tuvimos tiempo de construir un vínculo. Hicimos cinco programas corriendo, en una situación caótica de coronavirus, con miedo al micrófono. Las pocas reuniones que tuvimos fueron por Zoom. Obviamente nos falta, pero estamos convencidas. Por eso decía que no me voy a ir jamás. Me dolió que dijeran lo de la discusión o la pelea con Teté porque si hay algo que para mí es sagrado es ese vínculo como nosotras y cómo planteé que fuera el programa. Jamás busqué protagonizarlo, estoy vestida de otro color en las promos de casualidad".

