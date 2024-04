Vuelve un clásico de la televisión: La Dimensión Desconocida

image.png

En cada episodio de la nueva versión de “La Dimensión Desconocida” los espectadores podrán ingresar nuevamente en de historias fascinantes, a través del relato del actor, director y guionista Jordan Peele -ganador de un Oscar-, quien presentará capítulos independientes que plantean dilemas morales, mientras desafía al espectador confrontándolo con su propia existencia y que a menudo, concluyen con un giro inesperado.

La historia

Esta nueva reversión de “La Dimensión Desconocida” fue creada por Marco Ramírez, Simon Kinberg y el propio Jordan Peele y es una reinvención de la icónica "The Twilight Zone" de Rod Serling -en CBS-, que con 156 episodios fue emitida entre 1959 y 1964 y cuyo éxito llevó a la creación de una segunda edición en los años 80, una tercera en 2002 y ahora, una cuarta en 2019.

“La Dimensión Desconocida” original se ganó un lugar destacado en la cultura popular por su narrativa innovadora y sus temas profundos. Esta nueva versión -con dos temporadas de diez episodios cada una- busca capturar ese espíritu para una audiencia contemporánea tomando el legado de la serie original, pero adaptando las historias a los nuevos tiempos.

Los episodios de la temporada 1

- EL COMEDIANTE (#01 THE COMEDIAN) - Lunes, 06 de mayo, 22 hs: El comediante Samir Wassan (Kumail Nanjiani) quiere ser famoso... pero ¿a qué costo? .

- PESADILLA A NUEVE MIL DOSCIENTOS METROS (#02 NIGHTMARE AT 30,000 FEET) - Martes, 07 de mayo, 22 hs: El periodista Justin Sanderson (Adam Scott) descubre que el destino de Vuelo 1015 está en sus manos cuando encuentra en un dispositivo Mp3 un podcast que detalla como desaparecerá su vuelo.

- REPETICIÓN (#03 REPLAY) - Miércoles, 08 de mayo, 22 hs: La vieja videocámara de Nina (Sanaa Lathan) puede rebobinar el tiempo, pero ¿puede ayudarla a asegurar el futuro de su hijo Dorian (Damson Idris), que va a la universidad? Glenn Fleshler es también estrella invitada.

- A TRAVELER (#04 A TRAVELER) - Jueves, 09 de mayo, 22 hs: En Nochebuena en Iglaak, Alaska, un viajero misterioso (Steven Yeun) desea ser perdonado por el Capitán Lane Pendleton (Greg Kinnear).

- EL NIÑO PRODIGIO (#05 THE WUNDERKIND) - Viernes, 10 de mayo, 22 hs: Un director de campaña con mala suerte (John Cho) está decidido en conseguir que un niño (Jacob Tremblay) sea elegido presidente de los Estados Unidos. Allison Tolman también es estrella invitada.

- SEIS GRADOS DE LIBERTAD (#06 SIX DEGREES OF FREEDOM) - Lunes, 13 de mayo, 22 hs: Una tripulación espacial que se prepara para el primer vuelo humano a Marte se enfrenta a una decisión que alterará la vida... y sus consecuencias. Protagonizada por: DeWanda Wise, Jessica Williams, Jefferson White, Lucinda Dryzek y Jonathan Whitesell.

- PUNTO DE ORIGEN (#08 POINT OF ORIGIN) - Martes, 14 de mayo, 22 hs: Un ama de casa de los suburbios (Ginnifer Goodwin) quiere volver a casa. Pero, ¿dónde y qué es realmente su hogar? James Frain, Toby Levins y Zabryna Guevara son estrellas invitadas.

- EL ESCORPIÓN AZUL (#09 THE BLUE SCORPION) - Miércoles, 15 de mayo, 22 hs: El surgimiento de un esquivo Escorpión Azul conduce al profesor de antropología Jeff Storck (Chris O'Dowd) a su proyecto de investigación más personal hasta el momento. Amy Landecker es también estrella invitada.

- NO TODOS LOS HOMBRES (#07 NOT ALL MEN): Jueves, 16 de mayo, 22 hs: Una lluvia de meteoritos propaga una infección por toda una ciudad, afectando algunos de los habitantes más que a otros. Protagonizan: Taissa Farmiga, Rhea Seehorn, Luke Kirby e Ike Barinholtz.

- EL HOMBRE BORROSO (#10 BLURRYMAN) - Viernes, 17 de mayo, 22 hs: La escritora Sophie Gelson (Zazie Beetz) es perseguida por una figura misteriosa. Seth Rogan, Betty Gabriel y Carlena Britch son estrella invitadas.

Los episodios de la temporada 2

- TERRITORIO DESCONOCIDO (#01 AMONG THE UNTRODDEN) - Lunes, 20 de mayo, 22 hs: Los intereses inusuales de la estudiante transferida Irene (Sophia Macy) la convierten en un blanco fácil en su nuevo internado para niñas hasta que descubre que su popular compañera de clase Madison (Abbie Hern) posee un talento único.

- TUS DOS YOS (#02 THE WHO OF YOU) - Martes, 21 de mayo, 22 hs: El actor en apuros Harry (Ethan Embry) lo arriesga todo para conseguir su gran oportunidad, pero una idea impulsiva toma algunos giros que nadie vio venir. Daniel Sunjata y Billy Porter también son estrellas invitadas.

- UN ROSTRO HUMANO (#03 A HUMAN FACE) - Miércoles, 22 de mayo, 22 hs: La mudanza de una pareja en duelo (Chris Meloni y Jenna Elfman) se ve interrumpida por un encuentro sobrenatural, lo que los lleva a dudar que es lo que vale la pena dejar atrás. Tavi Gevinson también invitado estrella.

- MANTENIMIENTO (#04 DOWNTIME) - Jueves, 23 de mayo, 22 hs: Después de un reciente ascenso a gerenta de hotel, Michelle (Morena Baccarin) siente que está en la cima del mundo, pero cualquier motivo de celebración dura poco cuando la naturaleza de su realidad se pone en cuestionamiento. Colman Domingo y Tony Hale también son estrellas invitadas.

- 8 (#05 8) - Viernes, 24 de mayo, 22 hs: En los confines del mundo, un equipo de científicos descubre una nueva especie muy inteligente, pero su existencia puede poner en peligro algo más que su investigación. Joel McHale, Nadia Hilker, Michelle Ang, Tim Armstrong y Brandon Jay McLaren son estrellas invitadas.

- ENCONTRARSE A LA MITAD (#06 MEET IN THE MIDDLE) - Lunes, 27 de mayo, 22 hs: El soltero solitario Phil (Jimmi Simpson) encuentra una conexión humana significativa cuando descubre un vínculo telepático con una extraña llamada Annie (Gillian Jacobs). Su conexión rápidamente desencadena un romance, pero no todo es lo que parece en esta fantasía aparentemente idílica.

- VUELVE A INTENTAR (#07 TRY, TRY) - Martes, 28 de mayo, 22 hs: Cuando la ingeniosa Claudia (Kylie Bunbury) tiene la oportunidad de encontrarse con Mark (Topher Grace) en un museo, él la deslumbra con sus habilidades aparentemente milagrosas. Pero cuando la verdadera fuente de su carisma se revela, el encuentro toma un giro oscuro.

- UN PEQUEÑO PUEBLO (#08 A SMALL TOWN) - Miércoles, 29 de mayo, 22 hs: Jason, un tranquilo hombre de mantenimiento de la iglesia (Damon Wayans Jr.) encuentra una maqueta a escala mágica que lo impregna con el poder de ayudar a su pequeño pueblo en apuros. Pero con el sórdido alcalde Conley (David Krumholtz) llevándose todo el crédito, ¿se corromperán las buenas intenciones de Jason? Natalia Martínez y Paula Newsome también son estrellas invitadas.

- TAMBIÉN PODRÍA GUSTARLE (#09 YOU MIGHT ALSO LIKE) - Jueves, 30 de mayo, 22 hs: La señora Warren (Gretchen Mol), ama de casa, espera adquirir el ampliamente comercializado 'Egg', un enigmático dispositivo que promete hacer que todo sea mejor para todos para siempre. Pero una investigación más profunda pronto revela la desagradable verdad sobre este misterioso producto. Greta Lee también es estrella invitada.

OVACIÓN (#10 OVATION) - Viernes, 31 de mayo, 22 hs: La carrera musical de la cantante Jasmine (Jurnee Smollett) despega de la noche a la mañana después de que ella es testigo de un trágico incidente. Jasmine comienza a recibir entusiastas aplausos dondequiera que vaya. Pero pronto se da cuenta de que el reconocimiento implacable tiene un alto costo. Tawny Newsome, Cielo Ferreira, Paul F. Tompkins y Thomas Lennon también son estrellas invitadas.