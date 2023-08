Walter Festa habló sobre el futuro político de Romina Uhrig: qué dijo

El exmarido de la participante del reality dio un móvil para Argenzuela (C5N) y Mariana Brey le preguntó: "¿Ella tiene intenciones de ser intendenta?". Y el ex jefe comunal de Moreno se sinceró: "La decisión que tomamos en su momento fue de alejarnos. Yo creo que a la única persona que puede escuchar Romina, aparte de mí, es a Cristina. Si la llama ella...".

"Romina no tiene intenciones de seguir en la política, se metió en este ámbito para hacer una carrera que no tenga nada que ver con la política. Si en lo social creo que va a seguir ayudando a la gente. Pero salvo que sea necesaria para algo...", explicó.

Cuando Jorge Rial le preguntó si ella tenía relación con Cristina y si estaba en su agenda, Festa respondió: "Si vos tenés presente el rating de este programa y cómo se comportó Romina adentro y aparte sí que tenemos relación... hemos tenido una comunicación. Todo es posible".

El exmarido de Romina aseguró que él no volvería a la política porque actualmente está disfrutando del presente junto a sus hijas. Sin embargo, no descartó regresar de la mano de la vicepresidenta: "Ahora, si te llama Cristina, ¿Qué le decís? ¿Que no?".

“Nos fuimos del mundo de la política y nos siguen castigando con muchas injusticias. Y muchas veces no tenemos cómo defendernos. Y bueno... metámonos de vuelta. Yo en lo particular me retiré de la política y estoy con mis hijas. Pero ahora, si te llama Cristina, ¿qué le decís?, ¿que no?”, finalizó Festa.

Romina-Uhrig-CFK.jpg Romina Uhrig fue diputada nacional por el kirchnerismo entre 2019 y 2021.

Romina Uhrig y Walter Festa, en crisis

Luego de quedar eliminada del programa, la exdiputada se reconcilió con su marido e incluso aparecían juntos en los programas de televisión y las reuniones sociales de los hermanitos.

Hace tres semana Uhrig contó que la pareja atraviesa una nueva crisis, según reveló en una entrevista con Intrusos (América). “Estoy en un impasse en la relación”, señaló en el ciclo de espectáculos antes de su debut en el Bailando 2023 (América).

“Estuve un mes afuera de la casa y después volví. Son cosas por ahí mías que me pasan, de una separación, no la pase bien, son cosas por ahí más nuestras”, agregó Uhrig y aseguró que Walter se fue de la casa que compartían.

Además, aclaró que este distanciamiento fue decisión de ella. “Hay un montón de cosas con las que no nos ponemos de acuerdo. Tengo heridas que me quedaron de otras cosas”, explicó sobre algunos de los motivos que la llevaron a una nueva crisis con el ex intendente.