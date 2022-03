Wanda Nara contra la China Suárez en Instagram: ¿Qué pasó?

En medio del revuelo en las redes, se aclaró que la cuesta de Instagram de Wanda Nara fue hackeada.

Con más de 11 millones de fieles seguidores, cada publicación de Wanda Nara rápidamente se llena likes a granel y de comentarios por doquier.

Lo llamativo, además, fue que la mediática “respondió” a muchos de estos mensajes, desde su cuenta oficial, y con ironía.

“No pudo lograr su cometido la China, bien ahí”, le escribió una seguidora.

e0f9a523-af83-436e-9c72-aa29c2abc55e.jpg Wanda Nara - la China Suárez: falsa alarma en Instagram.

“¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, fue la respuesta desde la cuenta verificada de Wanda Nara.

“Acordate que te quiso gorrear”, le apuntó alguien con referencia a la supuesta infidelidad de Mauro Icardi.

“Lo importante es cuando tenés la posibilidad entre miles... Elegir una y mil veces al amor de tu vida. Te lo digo por experiencia, me pasó”, respondió nuevamente la cuenta de Wanda.

“Wanda, volviste más veces que yo con mi ex”, le dijo otra usuaria de Instagram.

“Soy tóxica, jajaja”, le respondió la supuesta Wanda en relación a los mensajes contra la China Suárez.

La cosa no quedó ahí y siguieron cayendo mensajes: "Wanda, dame tips para engancharme un novio lindo y con plata, che”. ¿Respuesta? “1. No te regales. 2. No muestres desesperación por el dinero, los espantás jajaja. 3. Para ser ‘novia’ o esposa sobre todo demostrar ser especial y diferente. Nadie quiere casarse con una que se acostó con medio mundo”.

Al final el revuelo fue una falsa alarma y todo fue una maldad de los hackers.