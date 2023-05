Wanda Nara hizo un vivo en Instagram con uno de sus hijos: qué pregunta la incomodó

“¿Preferís vivir en Italia o en la Argentina?”, le preguntó Wanda. Ante la duda de su mamá, Valentín le contestó que “es lo mismo, si total voy a entrenar, voy a la escuela y me quedo en casa. No me cambia a mí, cambia solo la lengua”.

El perfil de Instagram @lacritiok compartió el vivo completo en sus historias de la red social, donde se lo puede ver enojado a Valentino luego de que su mamá le siguiese haciendo preguntas: “¿Qué es una entrevista esto?”. “Cuando estaba en Francia me sentía bien y después, cuando nos fuimos a Turquía, eso sí que no me gustó”, confesó el adolescente.

También habló sobre la novia que tenía en Francia y tuvo que dejar debido a la mudanza a Turquía. Hablando de rupturas, el chico le preguntó a su mamá “¿vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas?”. La empresaria empezó a reírse junto a su mamá y le dijo: “Valentino no compares”.

Luego, Valentíno le pidió a su mamá hacer una foto familiar con todos sus hermanos: Constantino y Benedicto, Francesca e Isabella y Elle, la hija de su papá con otra mujer. Ante esta petición, la conductora soltó: “Hacé un collage, recortanos a todos por separado y peganos en una cartulina”.

Valentino tiene 13 años y forma parte de las inferiores de River Plate, donde se destaca por su juego y su compañerismo. Lleva el número 9 en la espalda y es compañero nada mas que de Bastián Demichelis, el hijo del entrenador de River y Evangelina Anderson.

El joven espera seguir los pasos de su papa, que fue jugador del club de Núñez y luego logró ser transferido a Barcelona, donde comenzó una larga carrera en Europa.