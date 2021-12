¿Wanda Nara le propuso a Icardi tener otro hijo?

Es que en las últimas horas fue el propio futbolista quien aseguró que la blonda le estaba pidiendo tener un bebé. Lo hizo a través de una encuesta en la que le pidió a sus seguidores que adivinen lo que le pedía Wanda y las opciones eran "ir de viaje", "tener un bebé" o "ir a dormir la siesta". Una vez que sus seguidores votaban, se revelaba que el pedido era el de convertirse en madre nuevamente.

Por otro lado y haciéndose eco de la noticia, Zaira Nara salió a desmentir la versión y aseguró que sus sobrinos no quieren tener otro hermano. "¿Me estás jodiendo? ¡Ya tiene cinco! El otro día los tuve que llevar a la casa, los tenía que devolver, y tuve que hacer dos viajes porque no me entraban los chicos. Yo tengo un auto normal", comenzó diciendo en Flor de Equipo (Telefé).

"¿Hace falta legitimar? ¿Con un hijo? No, pobre, ya fue. Para mí ahora hay que disfrutar la vida. La más chiquita tiene cinco años", indicó y recordó que hace algunos días "estaba la bebé de una amiga y estaban los cinco hijos de mi hermana, más los dos míos, y le pregunté a los hijos de Wanda si les gustaría tener otro hermano. Dijeron que no. No quieren. Ninguno quiere. Ya son un montón".

Cabe recordar que algunas semanas atrás Wanda también había encendido las alarmas en ese sentido cuando le preguntó a su hija Isabella si quería tener un hermanito. "Isi, yo estaba pensando si querés tener un hermanito. A vos que te encantan los bebés", comienza diciéndole ella a la chiquita, pero Isabella fue tajante: "Ma, ¿estás loca? Somos cinco".

Sin darse por vencida, Wanda le repreguntó si no le gustaría que hubiese un bebé en la familia. "Sí, me gustaría. Pero si éramos tres así hacíamos dos más. Pero ahora somos cinco", sentenció la pequeña Isabella.