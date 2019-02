Wanda Nara lloró en la TV italiana por el escándalo con Mauro Icardi

En tan sólo dos semanas, Wanda sumó una pelea en las redes sociales con Ivana icardi, que la acusa de haber separado a Mauro de su familia de origen; pero además el delantero perdió la capitanía del Inter a raíz de una declaraciones suyas sobre el técnico Luciano Spaletti, lo cual empeoró la situación.

Como para coronar esta semana “gloriosa”, el auto de la ex de Maxi López fue apedreado este fin de semana; en tanto que resurgieron rumores de infidelidad por parte del rosarino.

Por eso, este domingo por la noche, Wanda fue a aclarar los tantos al ciclo “Tiki Taka”, de canal 5 de Italia, donde trabaja como panelista. Allí, no pudo contener las lágrimas para hablar de esta situación, ya sea por los momentos que atraviesa el futuro de Icardi en el equipo (ni siquiera está concentrando con sus compañeros), como por el riesgo que corre la ampliación de su guardarropas en los próximos meses.

“A Mauro, con el brazalete, le han sacado una pierna. (…) Él siente la camiseta del Inter con orgullo, nunca pensó en el dinero, todo el mundo sabe lo que gana y si le interesaba eso habría podido tomar decisiones distintas. Ser capitán era su orgullo, no era fácil tras (lo de Javier) Zanetti e hizo todo lo posible para honrar ese papel. Nunca me habría esperado que eso pudiera ocurrir, estoy siempre en contacto con la directiva del club. Fue una sorpresa: lo supe a través de Twitter”, indicó Wanda, que además es agente de su marido y se lleva su buen porcentaje tras las renovaciones.

Sin embargo, el llanto de Wanda no conmovió a la dirigencia del club nerazzurro, cuyo delegado, Beppe Marotta salió al aire asegurando que “Queremos apagar esta polémica, devolverle serenidad a todos, en primer lugar, a Wanda y Mauro. Sacarle un brazalete no fue un castigo, si somos una familia a veces los padres tienen que tomar decisiones duras para que los hijos crezcan. Le explicamos la decisión personalmente a Mauro, he visto a Wanda llorando y eso lo siento. Lo que hicimos fue por el bien de Mauro, del club y de los hinchas; así que los invito a aceptar nuestra decisión con serenidad, era justo tomarla por unos motivos que nosotros conocemos y que no es justo comentar públicamente. Con Wanda tengo un compromiso: presentarle una propuesta de renovación y lo haremos muy pronto, sin duda, luego tranquilamente podrán decidir si aceptarla o no”.