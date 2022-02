Wanda Nara rompió el silencio: "estoy..."

En uno de los últimos posteos, en el cual se la ve en el gimnasio mientras realiza su entrenamiento diario, la modelo recibió un particular comentario: la invitación a cenar de un seguidor. “Wanda, si dejas a Icardi, te invito a cenar, pero a un restaurante medio pelo. No me da la quita. Pero yo te amaré en la riqueza y en la pobreza, sobre todo en la pobreza”, le manifestó el seguidor.

wanda_nara_saludo_de_buen_dia.jpg El posteo de Instagram de Wanda Nara donde se la ve en el gimnasio

Wanda le contestó y dejó detalles de su situación sentimental actual. “Jajajaj, no dejé a Icardi” convirtiéndose esta en la primera vez que habla al respecto y agregó: “Igual podría invitarte y pagar yo. Pero estoy felizmente casada. Por eso, no" argumentó acompañando el mensaje con un emoji de una mano "que frena".

wanda_nara_sobre_su_relacion_icardi.jpg Mensaje del seguidor a Wanda Nara

De todas maneras aconsejó al seguidor sobre qué podría hacer: "Mi Instagram está repleto de chicas divinas, solas y en busca”.

¿Será este el fin de los rumores de crisis? Pareciera que si, porque horas más tarde subió nuevamente una serie de fotos en su Instagram entre las cuales se lo ve a Icardi junto a la familia de paseo. "Safari" es la palabra que acompaño al conjunto de fotos familiares.