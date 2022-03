Wanda Nara rompió el silencio: ¿fue infiel con su guardaespaldas?

"No necesito aclarar que todo es más que mentira. Pero la falta de respeto no me deja de sorprender", dijo la empresaria en sus redes sociales.

"No soy esa clase de persona ni de mujer. Nunca hice una cosa así. Me manejo diferente porque soy diferente", agregó junto a un emoji de corazón rojo.

image.png La aclaración de Wanda Nara sobre la supuesta infidelidad

El rumor transcendió ya fue que al parecer Icardi obligó a Wanda Nara a despedir al custodio que la acompañó desde que arribó a Argentina en diciembre pasado, porque habría existido algún acercamiento entre ellos, con beso incluido.

También, se supone, esta "infidelidad" fue durante las 72 horas que vivieron juntos en la casa de Wanda cuando Icardi estaba en París jugando para el PSG.

"Se hicieron muy amigos. Una relación de confianza y amistad. Le prestó el hombro y en algún momento se confundieron y hubo una charla. Pasó de todo a nivel emocional. Esto fue en diciembre, cuando Wanda vino a pasar las fiestas", comentó el periodista Diego Esteves, en el programa "A la tarde", que se emite por América.

image.png ¿Infidelidad por venganza? Agustín Longueira, el custodio de Wanda Nara

Según el periodista, Wanda salió una noche con amigas y una de ellas le habría pedido al guardaespaldas que se quedase. "Cuando ya no había gente ella le dijo 'pasá a la pieza'. El granadero estaba bebido y lo que cuenta el entorno es que ingresa a la habitación y Wanda habría estado ahí en bata con su pelo mojado", explicó.