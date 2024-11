Wanda Nara: "Siento que es el precio de la fama y lo estoy pagando"

La reaparición pública de la conductora de "Bake Off Famosos" fue en el marco de la inauguración del árbol de Navidad que una reconocida joyería instaló en un shopping del centro porteño.

image.png

Luego de las fotos de rigor, Wanda Nara abandonó las instalaciones de las Galerías Pacífico, y fue abordada por un grupo de periodistas que la consultaron sobre los distintos temas que la tienen como protagonista y que están vinculados -directamente- con su vida privada.

image.png

La empresaria mediática negó terminantemente que Francesca: e Isabella, las dos hijas que tuvo con Mauro Icardi, vayan a volver a la ciudad de Estambul (Turquía), lugar de residencia en los últimos años. Además, la conductora hizo referencia a su sitiuación judicial “Mis hijos saben la realidad, es lo único que me importa y no lo que digan los de afuera. Siento que es el precio de la fama y lo estoy pagando. Todo lo que tenga que aclarar lo voy a hacer en la Justicia. El juez sabe que toda mi verdad quedó entre él y yo, que no se vio en los medios, la verdad no salió a la luz. Lamento la gente que se alimenta de tantas mentiras. Me agota aclarar mentiras”.

Wanda también habló sobre su polémica visita a la casa donde se aloja Mauro, en el barrio privado de Santa Bárbara, “Yo avisé, él no tenía que estar en ese momento en la casa, mucho menos filmarme, esperarme con una Go Pro. Yo estaba tranquila, había pactado con Kenny que me iba a peinar ahí, porque después iba a ir a un show al colegio de mis hijos muy cerca de la casa. Entonces era lo mismo verlo dos horas antes o después, cuando lo vi adentro no me molestó, es el padre de mis hijos y lo voy a ver toda mi vida. No se vio que le haya molestado mi presencia".

WANDA.mp4

Con respecto de las imágenes que el jugador subió a su cuenta de Instagram, la conductora expuso su malestar "Yo estaba muy mal y lo que me parece desleal, sabiendo que yo trabajo con mi imagen, es que él me haya subido en condiciones que yo estaba mal anímicamente. Presté mi casa de corazón, como haría con cualquier persona, como lo hago con mi ex Maxi López cada vez que él viene a la Argentina. Le ofrezco mi casa y se la presto. El préstamo era hasta el 25, después necesito la casa por motivos personales”.

Al ser consultada por su vínculo con el futbolista -con el cual continúa casada-, Wanda respondió “Hablamos por cosas de las chicas, la situación está como la de cualquier persona que se separa pero yo jamás voy a hablar mal del padre de mis hijas”.

image.png

Durante la conferencia de prensa improvisada -antes de subir al auto- Wanda Nara remarcó que no realizó su viaje de trabajo programado a Tailandia debido a que operaban a uno de sus hijos, aunque no aclaró porqué si viajo a Uruguay. Con respecto a la lesión de Mauro y su próxima operación y posible recuperación en Argentina, la empresaria dijo “La verdad no sé. Yo acompañé a Maxi López a Roma a operarse de la misma lesión y sé de la importancia que tiene operarse ahí teniendo una lesión así. Sé que muchos jugadores también se tratan ahí”.

image.png

Wanda también negó el malestar de sus vecinos del Chateau Libertador, ante la presencia de su actual pareja “Es mentira que los vecinos se enojaron por la presencia de L-Gante, él nunca durmió ahí. Tengo seis departamentos, y si alguien no está cómodo con algún invitado mío, lo invito a retirarse” aseguró.