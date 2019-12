Pero Constantino festejó sus primeros 9 años y tuvo su celebración en Roma, Italia. Maxi estuvo presente junto a su novia Daniela Christiansson mientras que Wanda lo hizo junto a sus otros hijos. Esta vez ambos subieron fotos del cumple del nene pero por separado, no hubo ninguna imagen donde se los pueda ver juntos. Otro de los datos es que después de mucho tiempo quien no estuvo presente en el festejo fue Mauro Icardi ya que se quedó en París, Francia, para concentrar con su equipo, el Paris Saint-Germain.

Coki, como le puso Wanda de apodo al pequeño, tuvo su festejo temático que estuvo inspirado en el mundo del cine, con réplicas de las estatuillas de los premios Oscar, popcorn, una torta de tres pisos y un rollo de película gigante que incluías las fotos familiares.

Wanda de a poco parece encaminar su relación con su es marido, algo que no pasa con su padre. La mediática está peleada con Andrés Nara y en una entrevista reveló que "Él es mi gran desilusión". Y además contó los motivos por los que no piensa perdonarlo. "Soy madre y padecí situaciones imperdonables, que jamás viviría con ninguno de mis hijos. Mis padres vieron lo que sufrí. Siempre supieron por qué dejé esa relación (con Maxi López). Y en vez de bancar la fortaleza de una hija que logró superar todo lo que muy bien sabe, empezando de cero con tres hijitos, sin pedir un centavo y encontrando sus cuentas vacías de la noche a la mañana, mi papá eligió tomar otra dirección. Prefirió continuar sus relaciones comerciales con mi ex, hacer comentarios dolorosos y defenestrar a Mauro (Icardi), -un hombre íntegro que se hizo cargo de mí y de mis chicos- que sentirse orgulloso de mi lucha", dijo.