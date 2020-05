Al comienzo de su editorial, el periodista trató de justificar qué lo motivó a contar su angustia por la imposibilidad de conocer a su sobrina recién nacida para opinar sobre un tema que afecta a todos los argentinos. "La cuarentena tiene mal a mucha gente. Ayer comenté que fui tío y que nadie de mi familia pudo ver a la beba. Me hice preguntas que creo son lógicas para cualquiera. Fueron preguntas, no límite la anti-cuarentena. ‘¿Hasta cuándo va a seguir?’", explicó.

Tras esa introducción, Wiñazki apuntó directamente contra sus detractores: “Hubo algunos comentarios penosos, otros chupamedias de algún sector provincial. Gente que se enojó porque nombré a Cristina Kirchner. Hay un sector que está aprovechando la pandemia para escapar de sus compromisos con la Justicia".

Luego de su crítica a la ex mandataria, el conductor decidió responderle directamente a Lozano: "Me sorprendió lo que dijo Vero Lozano, ex compañera de TN. Me imitó, me causa gracia. Quizás le afecte la cuarentena. Por eso dije: ¿nos estamos volviendo todos locos? Vero… vos sos psicóloga, tenés que entender las preguntas lógicas que hice (…). Capaz, no lo sabe…pero hay gente que la está pasando mal. Solo fui autorreferencial, y pido disculpas, porque creí que serviría para graficar la situación”.

Inmediatamente a ese comentario, Wiñazki también planteó su malestar con aquellos que lo atacaron violentamente en las redes sociales: "A los que me critican, solo les digo: anímense a ser". Y cerró: "Soy gordo, judío, puto, trolo, imbécil. Si a ustedes les traquiliza en este contexto, lo soy".

