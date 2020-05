Fuentes detalló cómo se manejaba Mühlberger dentro de su consultorio y no pudo evitar romper en llanto desconsolado cuando relató un caso particular: "Esto le pasó a una paciente que estaba al lado de una famosa, en la sala de quelación. Ella era muy gordita y se hizo una lipo láser. Yo paso en uno de mis recorridos y esta señora estaba pálida, blanca, y se desmaya. Yo le avisé (al doctor) y él no bajó a verla, se quedó en su consultorio”.

Increíblemente, ante esta situación alarmante que atravesaba una de sus pacientes, el médico solo se preocupó porque el episodio no afectara a una actriz que se encontraba en el consultorio. “Al lado de esta paciente estaba Leonor Benedetto. Lo primero que nos dicen es que saquemos de ahí a Leonor, porque esta señora se hizo pis, caca, todo. No le podíamos tomar el pulso. El doctor me dice a mí: '¡Hacé algo!'”, narró Paola entre lágrimas.

Frente a la tristeza de su invitada, Jorge Rial decidió consolarla remarcando que ella es una víctima y no tiene por qué sentirse “victimaria”. “Esta es la angustia que tendría que tener el doctor Mühlberger. Él tendría que estar llorando y pidiendo disculpas… Fijate que primero se interesaron por la famosa, querían que no vea lo que pasaba. No le importaba la salud de la víctima”, reflexionó el conductor.

Tras el aporte del entrevistador, Fuentes completó la historia: “No le importaba la vida. Esa señora estuvo sola. Yo me quedé con ella, junto con otra compañera. Las dos quedamos muy mal. Yo la lavé, la cambié y limpié todo con lavandina hasta que la reanimaron. Yo no la podía dejar sola. Yo en ese momento no me puse a llorar, quería ayudarla, pero cuando iba a mi casa me puse muy mal. Llegué llorando. Para mí esa persona había muerto. Después, esta paciente fue dos o treces veces más y no fue más. Me dio mucha pena verla así”.

