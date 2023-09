Yanina Latorre criticó el trabajo de Nati Jota y Leti Siciliani en streaming

"Me puse a escuchar un rato a Nati J, yo creo que esta chica es el monumento al no talento. Leticia es divina, tiene contenido, pero basaron un streaming en la homosexualidad de Leticia, me parece patético para el año 2023", inició Yanina en su programa de radio El Observador 107.9.

"Vos no podés basar un streaming en que sos torta, ya sabemos que sos torta, avancemos que estamos en el año 2023 y no importa el género, no hay que discriminar, no bases el streaming en cómo chupás conch*s, porque estás buscando el morbo del que quiere escuchar que una mina chupa una conch*", sentenció la panelista de LAM.

Luego, Latorre retomó sus críticas para con Nati Jota: "Se hace la bisexual, que no sé si es bisexual o no... Ella se fue de Luzu porque ya era incómodo escucharla, porque solamente cuenta las pij*s que se comió el fin de semana en la Bresh, pero con lujo de detalles... Mirá que a mí que no me molesta hablar de esas cosas, la escuchás y decís ya está, apaguemos".

"El streaming de estas dos pibas es una situación gráfica de chupadas de conch*s y de pij*zos que recibió una... Eso es lo que no tiene que ser un streaming, a la gente algo más que una conch* tenés que darle. Algo interesante", sumó y reconoció el talento de Siciliani, pero explicó qué la distancia de ella: "Leticia es muy buena, es muy inteligente... Lo que me jode a mí de Leticia es que van por la vida de cool, me rompe los huevos la gente que se cree que son seres distintos, somos todos iguales".

"Nati Jota no tiene ningún contenido, ya hizo todo... Pasó por la tele, por ESPN, por Luzu y no encontró su lugar. Ella es provocadora, va fuerte, pero cuando vos le das, se caga. muchas son potentes en Twitter, en el streaming dicen concha, cuando vos le pegás en la tele abierta que te lo levantan todo, se cag*n", agregó filosa Yanina.

Por último afirmó: "¿Qué es Nati Jota? ¿Es periodista? ¿De qué trabaja? Influencer es ser otra cosa, influenciar algo, la que marca en alguien algo. En qué te puede influenciar Nati J ¿que fue a la Bresh y se comió cuatro pij*s? Es graciosa pero en un punto se fue del otro lado, a veces nos deja mal a los que nos gustan las redes, hacemos chistes y nos gusta hacer streaming. Llegó un momento que a Nico Occhiato le fue costando mucho, porque esta chica basaba sus vivencias sexuales del fin de semana... Cuánto contenido podés cubrir con lo que hiciste el fin de semana".