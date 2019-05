“Tengo entendido que Nacho y ella no estaban en pareja. Me parece que estaban en un impasse. Pero, bueno, un poquito de falta de códigos porque la conozco a ella. Te digo la verdad, me sorprendió un montón. Hasta en un principio le creí. Ella me vino a encarar a mí porque tenemos amigos en común. Me vino a decir ‘ay no puedo creer lo que se está diciendo’, le dije que le creía y después me enteré todo esto”, aseguró sobre Lucía Pedraza en Los Ángeles de la Mañana.

En sus declaraciones, reveló: “No es mi amiga, pero en París la llevé a todos los lugares, con Pocho inclusive, que no sé si ya había algo o lo venía mirando, o por ahí le gustan los amigos del novio. La realidad es que los que son amigos son ellos”.

Además, mencionó que la modelo fue quien le habló sobre el tema: “Cero códigos. Encima ella me vino a mentir en la cara, le dije 'te creo' y cuando me enteré de todo esto me pareció muy fuerte y le dije: 'cuando me veas, cruzate de vereda porque te voy a matar’. Porque me vino a mentir en la cara, no me mientas, no me hables. Me respondió: 'tenés razón que estás enojada, te pido perdón, me mandé una cagada'. O sea que me lo reafirmó. No me podía seguir mintiendo porque esto que se rumorea yo ya lo sabía porque tenemos mucha gente en común”.

Frente a estas declaraciones, Pedraza salió al cruce en el mismo programa y negó los dichos: “No tengo idea. No voy a darle protagonismo a alguien que lo quiere tal vez. Los conozco a los dos (Screpante y Lavezzi), pero no soy amigo de ninguno. No pasó nada”.